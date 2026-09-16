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Caliban - Back From Hell (0198028871112) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Caliban - Back From Hell (0198028871112) виниловая пластинка

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Caliban - Back From Hell (0198028871112) виниловая пластинка - фото 1
Caliban - Back From Hell (0198028871112) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Caliban
Альбом (сингл)
Back From Hell
Версия издания
лимитированное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Caliban - Back From Hell (0198028871112) виниловая пластинка - фото 1
  • Caliban - Back From Hell (0198028871112) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707741
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Caliban - Back From Hell (0198028871112) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0198028871112]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Caliban
Альбом (сингл)
Back From Hell
Трек-лист
Resurgence, Guilt Trip (feat. Mental Cruelty), I Was A Happy Kid Once, Back From Hell (feat. The Browning), Insomnia, Dear Suffering (feat. Joe Bad & Fit For An Autopsy), Alte Seele, Overdrive, Infection, Glass Cage, Solace In Suffer, Till Death Do Us Part, Echoes
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Caliban - Back From Hell (0198028871112) виниловая пластинка

“Back From Hell” — новый альбом немецкой металкор-группы Caliban.. Издание на 180 г виниле.. На протяжении более двух десятилетий Caliban были одной из определяющих сил в металкоре. С их предстоящим альбомом Back From Hell немецкая группа продолжает развивать свое звучание, оставаясь верной интенсивности и эмоциям, которые определили их карьеру. Под руководством основателей Андреаса Дёрнера (вокал) и Марка Гёрца (гитара) в текущий состав группы также входит новый басист Иэн Дункан, который привносит новое измерение в многогранную динамику группы своим чистым вокалом. После успеха своих последних синглов - I Was a Happy Kid Once, Echoes и Guilt Trip feat. Mental Cruelty - Caliban выпускают свою самую амбициозную работу на сегодняшний день. Back from Hell исследует такие темы, как внутренняя борьба, стойкость и катарсис, и сочетает характерные, сокрушительные риффы и гортанный вокал с атмосферными мелодиями и современным продюсированием.



Теги товара: Limited Edition

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Характеристики
Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0198028871112]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Caliban
Альбом (сингл)
Back From Hell
Трек-лист
Resurgence, Guilt Trip (feat. Mental Cruelty), I Was A Happy Kid Once, Back From Hell (feat. The Browning), Insomnia, Dear Suffering (feat. Joe Bad & Fit For An Autopsy), Alte Seele, Overdrive, Infection, Glass Cage, Solace In Suffer, Till Death Do Us Part, Echoes
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
“Back From Hell” — новый альбом немецкой металкор-группы Caliban.. Издание на 180 г виниле.. На протяжении более двух десятилетий Caliban были одной из определяющих сил в металкоре. С их предстоящим альбомом Back From Hell немецкая группа продолжает развивать свое звучание, оставаясь верной интенсивности и эмоциям, которые определили их карьеру. Под руководством основателей Андреаса Дёрнера (вокал) и Марка Гёрца (гитара) в текущий состав группы также входит новый басист Иэн Дункан, который привносит новое измерение в многогранную динамику группы своим чистым вокалом. После успеха своих последних синглов - I Was a Happy Kid Once, Echoes и Guilt Trip feat. Mental Cruelty - Caliban выпускают свою самую амбициозную работу на сегодняшний день. Back from Hell исследует такие темы, как внутренняя борьба, стойкость и катарсис, и сочетает характерные, сокрушительные риффы и гортанный вокал с атмосферными мелодиями и современным продюсированием.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Caliban - Back From Hell (0198028871112) виниловая пластинка - купить по цене 3560 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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