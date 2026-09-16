Caliban - Back From Hell (0198028871112) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Caliban - Back From Hell (0198028871112) виниловая пластинка
“Back From Hell” — новый альбом немецкой металкор-группы Caliban.. Издание на 180 г виниле.. На протяжении более двух десятилетий Caliban были одной из определяющих сил в металкоре. С их предстоящим альбомом Back From Hell немецкая группа продолжает развивать свое звучание, оставаясь верной интенсивности и эмоциям, которые определили их карьеру. Под руководством основателей Андреаса Дёрнера (вокал) и Марка Гёрца (гитара) в текущий состав группы также входит новый басист Иэн Дункан, который привносит новое измерение в многогранную динамику группы своим чистым вокалом. После успеха своих последних синглов - I Was a Happy Kid Once, Echoes и Guilt Trip feat. Mental Cruelty - Caliban выпускают свою самую амбициозную работу на сегодняшний день. Back from Hell исследует такие темы, как внутренняя борьба, стойкость и катарсис, и сочетает характерные, сокрушительные риффы и гортанный вокал с атмосферными мелодиями и современным продюсированием.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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