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Sexwitch - Sexwitch (4099964141177) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Sexwitch - Sexwitch (4099964141177) виниловая пластинка

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Sexwitch - Sexwitch (4099964141177) виниловая пластинка - фото 1
Sexwitch - Sexwitch (4099964141177) виниловая пластинка - фото 2
Sexwitch - Sexwitch (4099964141177) виниловая пластинка - фото 3
Sexwitch - Sexwitch (4099964141177) виниловая пластинка - фото 4
Sexwitch - Sexwitch (4099964141177) виниловая пластинка - фото 5
Sexwitch - Sexwitch (4099964141177) виниловая пластинка - фото 6
Sexwitch - Sexwitch (4099964141177) виниловая пластинка - фото 7
Sexwitch - Sexwitch (4099964141177) виниловая пластинка - фото 8
Sexwitch - Sexwitch (4099964141177) виниловая пластинка - фото 9
Sexwitch - Sexwitch (4099964141177) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sexwitch
Альбом (сингл)
Sexwitch
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sexwitch - Sexwitch (4099964141177) виниловая пластинка - фото 1
  • Sexwitch - Sexwitch (4099964141177) виниловая пластинка - фото 2
  • Sexwitch - Sexwitch (4099964141177) виниловая пластинка - фото 3
  • Sexwitch - Sexwitch (4099964141177) виниловая пластинка - фото 4
  • Sexwitch - Sexwitch (4099964141177) виниловая пластинка - фото 5
  • Sexwitch - Sexwitch (4099964141177) виниловая пластинка - фото 6
  • Sexwitch - Sexwitch (4099964141177) виниловая пластинка - фото 7
  • Sexwitch - Sexwitch (4099964141177) виниловая пластинка - фото 8
  • Sexwitch - Sexwitch (4099964141177) виниловая пластинка - фото 9
  • Sexwitch - Sexwitch (4099964141177) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707734
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Sexwitch - Sexwitch (4099964141177) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964141177]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sexwitch
Альбом (сингл)
Sexwitch
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Ha Howa Ha Howa, Helelyos, Kassidat El Hakka, Lam Plearn Kiew Bao, Ghoroobaa Ghashangan, War In Peace
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sexwitch - Sexwitch (4099964141177) виниловая пластинка

Одноимённый альбом британской группы Sexwitch, выпущенный в 2015 году. Группа состоит из музыкантов, известных по своим проектам, включая Роксана Мунзонг (вокал), а также участников групп Toy и других. Альбом представляет собой интересное сочетание психоделического рока и фолка, с влиянием различных музыкальных традиций.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Sexwitch - Sexwitch (4099964141177) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964141177]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sexwitch
Альбом (сингл)
Sexwitch
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Ha Howa Ha Howa, Helelyos, Kassidat El Hakka, Lam Plearn Kiew Bao, Ghoroobaa Ghashangan, War In Peace
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Одноимённый альбом британской группы Sexwitch, выпущенный в 2015 году. Группа состоит из музыкантов, известных по своим проектам, включая Роксана Мунзонг (вокал), а также участников групп Toy и других. Альбом представляет собой интересное сочетание психоделического рока и фолка, с влиянием различных музыкальных традиций.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sexwitch - Sexwitch (4099964141177) виниловая пластинка - стоимость товара 6040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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