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George Harrison - Dark Horse (4099964011722) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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George Harrison - Dark Horse (4099964011722) виниловая пластинка

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George Harrison - Dark Horse (4099964011722) виниловая пластинка - фото 1
George Harrison - Dark Horse (4099964011722) виниловая пластинка - фото 2
George Harrison - Dark Horse (4099964011722) виниловая пластинка - фото 3
George Harrison - Dark Horse (4099964011722) виниловая пластинка - фото 4
George Harrison - Dark Horse (4099964011722) виниловая пластинка - фото 5
George Harrison - Dark Horse (4099964011722) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
George Harrison
Альбом (сингл)
DARK HORSE
Жанр
Зарубежный классический рок
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • George Harrison - Dark Horse (4099964011722) виниловая пластинка - фото 1
  • George Harrison - Dark Horse (4099964011722) виниловая пластинка - фото 2
  • George Harrison - Dark Horse (4099964011722) виниловая пластинка - фото 3
  • George Harrison - Dark Horse (4099964011722) виниловая пластинка - фото 4
  • George Harrison - Dark Horse (4099964011722) виниловая пластинка - фото 5
  • George Harrison - Dark Horse (4099964011722) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707733
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
George Harrison - Dark Horse (4099964011722) виниловая пластинка
5 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964011722]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
George Harrison
Альбом (сингл)
DARK HORSE
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Haris On Tour (Express), Simply Shady, So Sad, Bye Bye, Love, M?ya Love, Ding Dong, Ding Dong, Dark Horse, Far East Man, It Is He (Jai Sri Krishna)
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара George Harrison - Dark Horse (4099964011722) виниловая пластинка

Альбом Джорджа Харрисона, выпущенный в декабре 1974 года. Это был его пятый студийный альбом, и он стал знаковым произведением в карьере музыканта после распада The Beatles.

Отзывы о товаре George Harrison - Dark Horse (4099964011722) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964011722]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
George Harrison
Альбом (сингл)
DARK HORSE
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Haris On Tour (Express), Simply Shady, So Sad, Bye Bye, Love, M?ya Love, Ding Dong, Ding Dong, Dark Horse, Far East Man, It Is He (Jai Sri Krishna)
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Альбом Джорджа Харрисона, выпущенный в декабре 1974 года. Это был его пятый студийный альбом, и он стал знаковым произведением в карьере музыканта после распада The Beatles.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


George Harrison - Dark Horse (4099964011722) виниловая пластинка - по цене 5210 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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