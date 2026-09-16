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Spiritualized - Everything Was Beautiful (5400863068691) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Spiritualized - Everything Was Beautiful (5400863068691) виниловая пластинка

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Spiritualized - Everything Was Beautiful (5400863068691) виниловая пластинка - фото 1
Spiritualized - Everything Was Beautiful (5400863068691) виниловая пластинка - фото 2
Spiritualized - Everything Was Beautiful (5400863068691) виниловая пластинка - фото 3
Spiritualized - Everything Was Beautiful (5400863068691) виниловая пластинка - фото 4
Spiritualized - Everything Was Beautiful (5400863068691) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Spiritualized
Альбом (сингл)
Everything Was Beautiful
Жанр
Indie Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Spiritualized - Everything Was Beautiful (5400863068691) виниловая пластинка - фото 1
  • Spiritualized - Everything Was Beautiful (5400863068691) виниловая пластинка - фото 2
  • Spiritualized - Everything Was Beautiful (5400863068691) виниловая пластинка - фото 3
  • Spiritualized - Everything Was Beautiful (5400863068691) виниловая пластинка - фото 4
  • Spiritualized - Everything Was Beautiful (5400863068691) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707729
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Spiritualized - Everything Was Beautiful (5400863068691) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BELLA UNION
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bella Union
Barcode
[5400863068691]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Spiritualized
Альбом (сингл)
Everything Was Beautiful
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Always Together With You, Best Thing You Never Had (The D Song), Let It Bleed (For Iggy), Crazy, The Mainline Song, The A Song (Laid In Your Arms), Im Coming Home Again
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Spiritualized - Everything Was Beautiful (5400863068691) виниловая пластинка

Альбом британской группы Spiritualized, выпущенный в 2018 году. Этот альбом продолжает традиции группы, сочетая элементы психоделического рока, космического рока и фолка с характерным для них атмосферным звучанием.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Spiritualized - Everything Was Beautiful (5400863068691) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BELLA UNION
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bella Union
Barcode
[5400863068691]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Spiritualized
Альбом (сингл)
Everything Was Beautiful
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Always Together With You, Best Thing You Never Had (The D Song), Let It Bleed (For Iggy), Crazy, The Mainline Song, The A Song (Laid In Your Arms), Im Coming Home Again
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Альбом британской группы Spiritualized, выпущенный в 2018 году. Этот альбом продолжает традиции группы, сочетая элементы психоделического рока, космического рока и фолка с характерным для них атмосферным звучанием.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Spiritualized - Everything Was Beautiful (5400863068691) виниловая пластинка - стоимость товара 4270 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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