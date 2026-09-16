Joni Mitchell - Miles Of Aisles (0603497841332) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Joni Mitchell
Альбом (сингл)
Miles Of Aisles
Жанр
Фолк-рок
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб.
В наличии
Код товара: 707721
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 390 руб.
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Характеристики
Бренд
Asylum
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Asylum Records
Barcode
[0603497841332]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Joni Mitchell
Альбом (сингл)
Miles Of Aisles
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
You Turn Me On, Im A Radio, Big Yellow Taxi, Rainy Night House, Woodstock, Cactus Tree, Cold Blue Steel And Sweet Fire, Woman Of Heart And Mind, A Case Of You, Blue, Circle Game, Peoples Parties, All I Want, Real Good For Free, Both Sides Now, Carey, The Last Time I Saw Richard, Jericho, Love Or Money
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Joni Mitchell - Miles Of Aisles (0603497841332) виниловая пластинка
Живой альбом канадской певицы и композиторши Джони Митчелл (Joni Mitchell), выпущенный в 1974 году. Альбом был записан во время её тура с группой L.A. Express, которая сопровождала её на концертах.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Asylum
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Asylum Records
Barcode
[0603497841332]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Joni Mitchell
Альбом (сингл)
Miles Of Aisles
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
You Turn Me On, Im A Radio, Big Yellow Taxi, Rainy Night House, Woodstock, Cactus Tree, Cold Blue Steel And Sweet Fire, Woman Of Heart And Mind, A Case Of You, Blue, Circle Game, Peoples Parties, All I Want, Real Good For Free, Both Sides Now, Carey, The Last Time I Saw Richard, Jericho, Love Or Money
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Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Живой альбом канадской певицы и композиторши Джони Митчелл (Joni Mitchell), выпущенный в 1974 году. Альбом был записан во время её тура с группой L.A. Express, которая сопровождала её на концертах.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Joni Mitchell - Miles Of Aisles (0603497841332) виниловая пластинка - купить по цене 4390 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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