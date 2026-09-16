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Styx - Icon (coloured) (0602465951837) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Styx - Icon (coloured) (0602465951837) виниловая пластинка

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Styx - Icon (coloured) (0602465951837) виниловая пластинка - фото 2
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Styx - Icon (coloured) (0602465951837) виниловая пластинка - фото 4
Styx - Icon (coloured) (0602465951837) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Styx
Альбом (сингл)
Icon
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Styx - Icon (coloured) (0602465951837) виниловая пластинка - фото 1
  • Styx - Icon (coloured) (0602465951837) виниловая пластинка - фото 2
  • Styx - Icon (coloured) (0602465951837) виниловая пластинка - фото 3
  • Styx - Icon (coloured) (0602465951837) виниловая пластинка - фото 4
  • Styx - Icon (coloured) (0602465951837) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707707
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Styx - Icon (coloured) (0602465951837) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A&M
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
A&M Records
Barcode
[0602465951837]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Styx
Альбом (сингл)
Icon
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Blue Collar Man (Long Nights), Come Sail Away, Babe, Mr. Roboto, Fooling Yourself (The Angry Young Man), Lorelei, Renegade, Too Much Time On My Hands, Mademoiselle, Snowblind, Lady, Show Me The Way
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Styx - Icon (coloured) (0602465951837) виниловая пластинка

Альбом группы Styx, выпущенный в 1996 году. Он представляет собой сборник лучших хитов группы и включает в себя известные песни, которые стали классикой рок-музыки. Styx известны своим уникальным сочетанием прогрессивного рока, хард-рока и элементов поп-музыки.

Отзывы о товаре Styx - Icon (coloured) (0602465951837) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
A&M
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
A&M Records
Barcode
[0602465951837]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Styx
Альбом (сингл)
Icon
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Blue Collar Man (Long Nights), Come Sail Away, Babe, Mr. Roboto, Fooling Yourself (The Angry Young Man), Lorelei, Renegade, Too Much Time On My Hands, Mademoiselle, Snowblind, Lady, Show Me The Way
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Альбом группы Styx, выпущенный в 1996 году. Он представляет собой сборник лучших хитов группы и включает в себя известные песни, которые стали классикой рок-музыки. Styx известны своим уникальным сочетанием прогрессивного рока, хард-рока и элементов поп-музыки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Styx - Icon (coloured) (0602465951837) виниловая пластинка - по цене 4390 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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