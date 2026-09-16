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Fergie - Dutchess (0602547819659) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Fergie - Dutchess (0602547819659) виниловая пластинка

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Fergie - Dutchess (0602547819659) виниловая пластинка - фото 1
Fergie - Dutchess (0602547819659) виниловая пластинка - фото 2
Fergie - Dutchess (0602547819659) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Fergie
Альбом (сингл)
Dutchess
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Fergie - Dutchess (0602547819659) виниловая пластинка - фото 1
  • Fergie - Dutchess (0602547819659) виниловая пластинка - фото 2
  • Fergie - Dutchess (0602547819659) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 390 руб. 
Начислим 220 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707680
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Fergie - Dutchess (0602547819659) виниловая пластинка
6 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Will.i.am Music Group, A&M Records, Universal Music Group
Barcode
[0602547819659]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Fergie
Альбом (сингл)
Dutchess
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Fergalicious, Clumsy, All That I Got (The Make Up Song), London Bridge, Pedestal, Voodoo Doll, Glamorous, Here I Come, Velvet, Big Girls Dont Cry, Mary Jane Shoes , Losing My Ground, Finally
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Fergie - Dutchess (0602547819659) виниловая пластинка

Fergie - Dutchess (0602547819659) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Fergie - Dutchess (0602547819659) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Will.i.am Music Group, A&M Records, Universal Music Group
Barcode
[0602547819659]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Fergie
Альбом (сингл)
Dutchess
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Fergalicious, Clumsy, All That I Got (The Make Up Song), London Bridge, Pedestal, Voodoo Doll, Glamorous, Here I Come, Velvet, Big Girls Dont Cry, Mary Jane Shoes , Losing My Ground, Finally
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Fergie - Dutchess (0602547819659) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Fergie - Dutchess (0602547819659) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 6390 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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