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Наушники Accutone UB230 USB (ZE-UB230-RU) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Accutone UB230 USB (ZE-UB230-RU)

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Наушники Accutone UB230 USB (ZE-UB230-RU) - фото 1
Наушники Accutone UB230 USB (ZE-UB230-RU) - фото 2
Наушники Accutone UB230 USB (ZE-UB230-RU) - фото 3
Наушники Accutone UB230 USB (ZE-UB230-RU) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники Accutone UB230 USB (ZE-UB230-RU) - фото 1
  • Наушники Accutone UB230 USB (ZE-UB230-RU) - фото 2
  • Наушники Accutone UB230 USB (ZE-UB230-RU) - фото 3
  • Наушники Accutone UB230 USB (ZE-UB230-RU) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 707550
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Характеристики

Бренд
Accutone
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
гарнитура Accuton UB230 с USB разъемом, амбушюра из протеиновой кожи с поролоновым наполнителем - 2 шт., шумопоглощающая насадка на микрофон из поролона
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
2.4
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х17х7
Вес, г.
200

Описание товара Наушники Accutone UB230 USB (ZE-UB230-RU)

Accutone UB230 - это полная копия очень популярной модели UB220 , но с амбушюрами, выполненными из качественной протеиновой кожи и поролоновой шумопоглощающей насадкой на микрофон. Суперлегкий вес и мягкие амбушюры делают ее очень удобной и пригодной для непрерывного длительного использования оператором. Она практически не ощущается на голове. Разъем USB, не требует драйверов, подключается в режиме Plug and Play. В шнур встроен цифровой регулятор громкости и кнопка отключения микрофона Вес наушников очень небольшой - 98 грамм, что делает возможным их непрерывное использование в течение длительного времени. Микрофон имеет опцию шумоподавления Гарнитура оборудована мультимедийными динамиками с диаметром диффузора 30 мм для стереозвука Шнур подключается с одной стороны, что уменьшает его спутывание

Отзывы о товаре Наушники Accutone UB230 USB (ZE-UB230-RU)




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Характеристики
Бренд
Accutone
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
гарнитура Accuton UB230 с USB разъемом, амбушюра из протеиновой кожи с поролоновым наполнителем - 2 шт., шумопоглощающая насадка на микрофон из поролона
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
2.4
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
да
Развернуть
Складная конструкция
да
Страна производитель
Китай
Описание
Accutone UB230 - это полная копия очень популярной модели UB220 , но с амбушюрами, выполненными из качественной протеиновой кожи и поролоновой шумопоглощающей насадкой на микрофон. Суперлегкий вес и мягкие амбушюры делают ее очень удобной и пригодной для непрерывного длительного использования оператором. Она практически не ощущается на голове. Разъем USB, не требует драйверов, подключается в режиме Plug and Play. В шнур встроен цифровой регулятор громкости и кнопка отключения микрофона Вес наушников очень небольшой - 98 грамм, что делает возможным их непрерывное использование в течение длительного времени. Микрофон имеет опцию шумоподавления Гарнитура оборудована мультимедийными динамиками с диаметром диффузора 30 мм для стереозвука Шнур подключается с одной стороны, что уменьшает его спутывание
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Доставка
Отзывы


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