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Наушники Accutone Converse UB95 USB (ZE-UB95-B-RU) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Accutone Converse UB95 USB (ZE-UB95-B-RU)

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Наушники Accutone Converse UB95 USB (ZE-UB95-B-RU) - фото 1
Наушники Accutone Converse UB95 USB (ZE-UB95-B-RU) - фото 2
Наушники Accutone Converse UB95 USB (ZE-UB95-B-RU) - фото 3
Наушники Accutone Converse UB95 USB (ZE-UB95-B-RU) - фото 4
Наушники Accutone Converse UB95 USB (ZE-UB95-B-RU) - фото 5
Наушники Accutone Converse UB95 USB (ZE-UB95-B-RU) - фото 6
Наушники Accutone Converse UB95 USB (ZE-UB95-B-RU) - фото 7
Наушники Accutone Converse UB95 USB (ZE-UB95-B-RU) - фото 8
Наушники Accutone Converse UB95 USB (ZE-UB95-B-RU) - фото 9
Наушники Accutone Converse UB95 USB (ZE-UB95-B-RU) - фото 10
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Наушники Accutone Converse UB95 USB (ZE-UB95-B-RU) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB, USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники Accutone Converse UB95 USB (ZE-UB95-B-RU) - фото 1
  • Наушники Accutone Converse UB95 USB (ZE-UB95-B-RU) - фото 2
  • Наушники Accutone Converse UB95 USB (ZE-UB95-B-RU) - фото 3
  • Наушники Accutone Converse UB95 USB (ZE-UB95-B-RU) - фото 4
  • Наушники Accutone Converse UB95 USB (ZE-UB95-B-RU) - фото 5
  • Наушники Accutone Converse UB95 USB (ZE-UB95-B-RU) - фото 6
  • Наушники Accutone Converse UB95 USB (ZE-UB95-B-RU) - фото 7
  • Наушники Accutone Converse UB95 USB (ZE-UB95-B-RU) - фото 8
  • Наушники Accutone Converse UB95 USB (ZE-UB95-B-RU) - фото 9
  • Наушники Accutone Converse UB95 USB (ZE-UB95-B-RU) - фото 10
  • Наушники Accutone Converse UB95 USB (ZE-UB95-B-RU) - фото 11
  • Наушники Accutone Converse UB95 USB (ZE-UB95-B-RU) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 707548
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Характеристики

Бренд
Accutone
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
гарнитура, USB-C кабель для зарядки, документация, упаковка
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
2.4
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
USB, USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х17х9
Вес, г.
300

Описание товара Наушники Accutone Converse UB95 USB (ZE-UB95-B-RU)

Converse UB95 - гарнитура, предназначенная для использования в колл-центрах, офисах, операторами на дому для длительного голосового общения. Она довольно легкая всего 128 грамм и удобная. Оголовье выполнено из металла и облицовано пластиком. Особенностью гарнитуры является наличие двух разъемов: USB-A и USB-C. Это делает ее универсальной и совместимой практически с любым устройстовом. Динамики гарнитуры вращаются, подстраиваясь под форму головы. Длина оголовья регулируется

Отзывы о товаре Наушники Accutone Converse UB95 USB (ZE-UB95-B-RU)




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Характеристики
Бренд
Accutone
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
гарнитура, USB-C кабель для зарядки, документация, упаковка
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
2.4
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
USB, USB Type-C
Развернуть
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Страна производитель
Китай
Описание
Converse UB95 - гарнитура, предназначенная для использования в колл-центрах, офисах, операторами на дому для длительного голосового общения. Она довольно легкая всего 128 грамм и удобная. Оголовье выполнено из металла и облицовано пластиком. Особенностью гарнитуры является наличие двух разъемов: USB-A и USB-C. Это делает ее универсальной и совместимой практически с любым устройстовом. Динамики гарнитуры вращаются, подстраиваясь под форму головы. Длина оголовья регулируется
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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