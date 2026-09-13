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Variois Artists - Rex Club House (3596974292864) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Variois Artists - Rex Club House (3596974292864) виниловая пластинка

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Variois Artists - Rex Club House (3596974292864) виниловая пластинка - фото 1
Variois Artists - Rex Club House (3596974292864) виниловая пластинка - фото 2
Variois Artists - Rex Club House (3596974292864) виниловая пластинка - фото 3
Variois Artists - Rex Club House (3596974292864) виниловая пластинка - фото 4
Variois Artists - Rex Club House (3596974292864) виниловая пластинка - фото 5
Variois Artists - Rex Club House (3596974292864) виниловая пластинка - фото 6
Variois Artists - Rex Club House (3596974292864) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Rex Club House
Жанр
House
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Variois Artists - Rex Club House (3596974292864) виниловая пластинка - фото 1
  • Variois Artists - Rex Club House (3596974292864) виниловая пластинка - фото 2
  • Variois Artists - Rex Club House (3596974292864) виниловая пластинка - фото 3
  • Variois Artists - Rex Club House (3596974292864) виниловая пластинка - фото 4
  • Variois Artists - Rex Club House (3596974292864) виниловая пластинка - фото 5
  • Variois Artists - Rex Club House (3596974292864) виниловая пластинка - фото 6
  • Variois Artists - Rex Club House (3596974292864) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 707337
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Характеристики

Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Wagram Music
Barcode
[3596974292864]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Rex Club House
Жанр
House
Трек-лист
Point G*–Underwater, Masters At Work Feat India–I Can't Get No Sleep (KenLou Mix), Raze–Break 4 Love (Original 12" Mix), Aly-Us–Follow Me (Club Mix), Logic–The Warning (Inner Mix) Mad Rey–Quartier Sex, Etienne De Cr?cy–Prix Choc, Mike Delgado–Byrd Man's Revenge, Joe Smooth–Promised Land, Code 718–Equinox (Heavenly Club Mix), Scotti Deep–Brooklyn Beats, Leo Pol–Chantal
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Variois Artists - Rex Club House (3596974292864) виниловая пластинка

Откройте для себя все драгоценные камни House музыки в специальной коллекции на двойном виниле от известного парижского Rex Club!. С момента своего открытия в 1988 году это легендарное заведение зарекомендовало себя как одно из лучших мест для поклонников электронной музыки. Состав участников Rex Club исключительный, привлекая некоторые из самых громких имен на международной сцене электронной музыки. От известных диджеев до талантливых продюсеров, каждый вечер тщательно отбирается, чтобы предложить захватывающий и запоминающийся музыкальный опыт.

Отзывы о товаре Variois Artists - Rex Club House (3596974292864) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Wagram Music
Barcode
[3596974292864]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Rex Club House
Жанр
House
Трек-лист
Point G*–Underwater, Masters At Work Feat India–I Can't Get No Sleep (KenLou Mix), Raze–Break 4 Love (Original 12" Mix), Aly-Us–Follow Me (Club Mix), Logic–The Warning (Inner Mix) Mad Rey–Quartier Sex, Etienne De Cr?cy–Prix Choc, Mike Delgado–Byrd Man's Revenge, Joe Smooth–Promised Land, Code 718–Equinox (Heavenly Club Mix), Scotti Deep–Brooklyn Beats, Leo Pol–Chantal
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Описание
Откройте для себя все драгоценные камни House музыки в специальной коллекции на двойном виниле от известного парижского Rex Club!. С момента своего открытия в 1988 году это легендарное заведение зарекомендовало себя как одно из лучших мест для поклонников электронной музыки. Состав участников Rex Club исключительный, привлекая некоторые из самых громких имен на международной сцене электронной музыки. От известных диджеев до талантливых продюсеров, каждый вечер тщательно отбирается, чтобы предложить захватывающий и запоминающийся музыкальный опыт.
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Отзывы


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