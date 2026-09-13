LP - Churches (0602445042593) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара LP - Churches (0602445042593) виниловая пластинка
Churches - шестой студийный альбом 2021 года певицы Лауры Перголицци. Название взято из одного из треков альбома, который был написан первым. Лауру не пустили в церковь в Санкт-Петербурге с непокрытой головой, и она решила, что не хочет, чтобы ей указывали, как верить в Бога и как жить согласно своей религии. Певица также задумалась о том, что для нее свято и что любовь может действовать как религия для людей в целом. LP (Лаура Перголицци) - американская певица итальянского происхождения, автор-исполнитель. Автор песен для таких исполнителей как Рианна, Кристина Агилера, Рита Ора, Backstreet Boys, Шер, Джо Уолш, Cher Lloyd, Элла Хендерсон, The Veronicas и других.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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