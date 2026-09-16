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Heart - Heart (0602475341659) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Heart - Heart (0602475341659) виниловая пластинка

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Heart - Heart (0602475341659) виниловая пластинка - фото 1
Heart - Heart (0602475341659) виниловая пластинка - фото 2
Heart - Heart (0602475341659) виниловая пластинка - фото 3
Heart - Heart (0602475341659) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Heart
Альбом (сингл)
Heart
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Heart - Heart (0602475341659) виниловая пластинка - фото 1
  • Heart - Heart (0602475341659) виниловая пластинка - фото 2
  • Heart - Heart (0602475341659) виниловая пластинка - фото 3
  • Heart - Heart (0602475341659) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707279
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Heart - Heart (0602475341659) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602475341659]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Heart
Альбом (сингл)
Heart
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
If Looks Could Kill, What About Love, Never, These Dreams, The Wolf All Eyes, Nobodys Home, All, What He Dont Know, Shell Shock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Heart - Heart (0602475341659) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: If Looks Could Kill, What About Love, Never, These Dreams, The Wolf All Eyes, Nobodys Home, All, What He Dont Know, Shell Shock



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Heart - Heart (0602475341659) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602475341659]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Heart
Альбом (сингл)
Heart
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
If Looks Could Kill, What About Love, Never, These Dreams, The Wolf All Eyes, Nobodys Home, All, What He Dont Know, Shell Shock
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: If Looks Could Kill, What About Love, Never, These Dreams, The Wolf All Eyes, Nobodys Home, All, What He Dont Know, Shell Shock


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Heart - Heart (0602475341659) виниловая пластинка - по цене 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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