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Dreadzone - Second Light (coloured) (0602475363545) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Dreadzone - Second Light (coloured) (0602475363545) виниловая пластинка

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Dreadzone - Second Light (coloured) (0602475363545) виниловая пластинка - фото 1
Dreadzone - Second Light (coloured) (0602475363545) виниловая пластинка - фото 2
Dreadzone - Second Light (coloured) (0602475363545) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dreadzone
Альбом (сингл)
Second Light
Жанр
House
Цвет винила
синий, оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Dreadzone - Second Light (coloured) (0602475363545) виниловая пластинка - фото 1
  • Dreadzone - Second Light (coloured) (0602475363545) виниловая пластинка - фото 2
  • Dreadzone - Second Light (coloured) (0602475363545) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707276
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Dreadzone - Second Light (coloured) (0602475363545) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Recordings
Barcode
[0602475363545]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dreadzone
Альбом (сингл)
Second Light
Жанр
House
Трек-лист
Life, Love And Unity, Little Britain (Vocal Version), A Canterbury Tale, Captain Dread, Cave Of Angels Zion Youth, One Way, Shining Path, Out Of Heaven
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий, оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dreadzone - Second Light (coloured) (0602475363545) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Life, Love And Unity, Little Britain (Vocal Version), A Canterbury Tale, Captain Dread, Cave Of Angels Zion Youth, One Way, Shining Path, Out Of Heaven

Отзывы о товаре Dreadzone - Second Light (coloured) (0602475363545) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Recordings
Barcode
[0602475363545]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dreadzone
Альбом (сингл)
Second Light
Жанр
House
Трек-лист
Life, Love And Unity, Little Britain (Vocal Version), A Canterbury Tale, Captain Dread, Cave Of Angels Zion Youth, One Way, Shining Path, Out Of Heaven
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий, оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Life, Love And Unity, Little Britain (Vocal Version), A Canterbury Tale, Captain Dread, Cave Of Angels Zion Youth, One Way, Shining Path, Out Of Heaven
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dreadzone - Second Light (coloured) (0602475363545) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 6040 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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