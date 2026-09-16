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Boyz II Men - Cooleyhighharmony (0602547878250) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Boyz II Men - Cooleyhighharmony (0602547878250) виниловая пластинка

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Boyz II Men - Cooleyhighharmony (0602547878250) виниловая пластинка - фото 1
Boyz II Men - Cooleyhighharmony (0602547878250) виниловая пластинка - фото 2
Boyz II Men - Cooleyhighharmony (0602547878250) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Boyz II Men
Альбом (сингл)
Cooleyhighharmony
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Boyz II Men - Cooleyhighharmony (0602547878250) виниловая пластинка - фото 1
  • Boyz II Men - Cooleyhighharmony (0602547878250) виниловая пластинка - фото 2
  • Boyz II Men - Cooleyhighharmony (0602547878250) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707267
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Boyz II Men - Cooleyhighharmony (0602547878250) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602547878250]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Boyz II Men
Альбом (сингл)
Cooleyhighharmony
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Please Dont Go, Lonely Heart, This Is My Heart, Uhh Ahh, Its So Hard to Say Goodbye to Yesterday Motownphilly, Under Pressure, Sympin, Little Things, Your Love
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Boyz II Men - Cooleyhighharmony (0602547878250) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Please Dont Go, Lonely Heart, This Is My Heart, Uhh Ahh, Its So Hard to Say Goodbye to Yesterday Motownphilly, Under Pressure, Sympin, Little Things, Your Love

Отзывы о товаре Boyz II Men - Cooleyhighharmony (0602547878250) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602547878250]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Boyz II Men
Альбом (сингл)
Cooleyhighharmony
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Please Dont Go, Lonely Heart, This Is My Heart, Uhh Ahh, Its So Hard to Say Goodbye to Yesterday Motownphilly, Under Pressure, Sympin, Little Things, Your Love
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Please Dont Go, Lonely Heart, This Is My Heart, Uhh Ahh, Its So Hard to Say Goodbye to Yesterday Motownphilly, Under Pressure, Sympin, Little Things, Your Love
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Boyz II Men - Cooleyhighharmony (0602547878250) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4270 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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