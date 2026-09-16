Top.Mail.Ru
Spiritual Beggars - Spiritual Beggars (6430080230204) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Spiritual Beggars - Spiritual Beggars (6430080230204) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Spiritual Beggars - Spiritual Beggars (6430080230204) виниловая пластинка - фото 1
Spiritual Beggars - Spiritual Beggars (6430080230204) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Spiritual Beggars
Альбом (сингл)
Spiritual Beggars
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Spiritual Beggars - Spiritual Beggars (6430080230204) виниловая пластинка - фото 1
  • Spiritual Beggars - Spiritual Beggars (6430080230204) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 390 руб. 
Начислим 220 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707259
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Spiritual Beggars - Spiritual Beggars (6430080230204) виниловая пластинка
6 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Svart
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Svart Records
Barcode
[6430080230204]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Spiritual Beggars
Альбом (сингл)
Spiritual Beggars
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Yearly Dying, Pelekas, The Space Inbetween, If This is All, Under Silence, Mr White, Broken Morning (1996 Demo), Monster Astronauts (1996 Demo), Magnificent Obsession, Blind Mountain (1994 Version, If You Should Leave (1994 Version), Nowhere to Go (1994 Version), Sour Stains (1994 Version), Left Brain Ambassadors (1999 Demo), Save Your Soul (1999 Demo), Until the Morning (1999 Demo), Angel of Betrayal (1999 Demo), Astra (1999 Demo), Blessed (Instrumental Version 1999 Demo), Let the Magic Talk (1
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Финляндия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Spiritual Beggars - Spiritual Beggars (6430080230204) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Yearly Dying, Pelekas, The Space Inbetween, If This is All, Under Silence, Mr White, Broken Morning (1996 Demo), Monster Astronauts (1996 Demo), Magnificent Obsession, Blind Mountain (1994 Version, If You Should Leave (1994 Version), Nowhere to Go (1994 Version), Sour Stains (1994 Version), Left Brain Ambassadors (1999 Demo), Save Your Soul (1999 Demo), Until the Morning (1999 Demo), Angel of Betrayal (1999 Demo), Astra (1999 Demo), Blessed (Instrumental Version 1999 Demo), Let the Magic Talk (1999 Demo), The Goddess (1999 Demo), Sad Queen Boogie, Mushroom Tea Girl (1996 Demo), Inside Charmer (1996 Demo), Trouble in My Head (1996 Demo)

Отзывы о товаре Spiritual Beggars - Spiritual Beggars (6430080230204) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Svart
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Svart Records
Barcode
[6430080230204]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Spiritual Beggars
Альбом (сингл)
Spiritual Beggars
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Yearly Dying, Pelekas, The Space Inbetween, If This is All, Under Silence, Mr White, Broken Morning (1996 Demo), Monster Astronauts (1996 Demo), Magnificent Obsession, Blind Mountain (1994 Version, If You Should Leave (1994 Version), Nowhere to Go (1994 Version), Sour Stains (1994 Version), Left Brain Ambassadors (1999 Demo), Save Your Soul (1999 Demo), Until the Morning (1999 Demo), Angel of Betrayal (1999 Demo), Astra (1999 Demo), Blessed (Instrumental Version 1999 Demo), Let the Magic Talk (1
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Финляндия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Yearly Dying, Pelekas, The Space Inbetween, If This is All, Under Silence, Mr White, Broken Morning (1996 Demo), Monster Astronauts (1996 Demo), Magnificent Obsession, Blind Mountain (1994 Version, If You Should Leave (1994 Version), Nowhere to Go (1994 Version), Sour Stains (1994 Version), Left Brain Ambassadors (1999 Demo), Save Your Soul (1999 Demo), Until the Morning (1999 Demo), Angel of Betrayal (1999 Demo), Astra (1999 Demo), Blessed (Instrumental Version 1999 Demo), Let the Magic Talk (1999 Demo), The Goddess (1999 Demo), Sad Queen Boogie, Mushroom Tea Girl (1996 Demo), Inside Charmer (1996 Demo), Trouble in My Head (1996 Demo)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Spiritual Beggars - Spiritual Beggars (6430080230204) виниловая пластинка – стоимость товара 6390 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...