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Carla Thomas - Sweet Sweetheart (coloured) (0888072670143) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Carla Thomas - Sweet Sweetheart (coloured) (0888072670143) виниловая пластинка

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Carla Thomas - Sweet Sweetheart (coloured) (0888072670143) виниловая пластинка - фото 1
Carla Thomas - Sweet Sweetheart (coloured) (0888072670143) виниловая пластинка - фото 2
Carla Thomas - Sweet Sweetheart (coloured) (0888072670143) виниловая пластинка - фото 3
Carla Thomas - Sweet Sweetheart (coloured) (0888072670143) виниловая пластинка - фото 4
Carla Thomas - Sweet Sweetheart (coloured) (0888072670143) виниловая пластинка - фото 5
Carla Thomas - Sweet Sweetheart (coloured) (0888072670143) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Carla Thomas
Альбом (сингл)
Sweet Sweetheart
Жанр
Soul
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Carla Thomas - Sweet Sweetheart (coloured) (0888072670143) виниловая пластинка - фото 1
  • Carla Thomas - Sweet Sweetheart (coloured) (0888072670143) виниловая пластинка - фото 2
  • Carla Thomas - Sweet Sweetheart (coloured) (0888072670143) виниловая пластинка - фото 3
  • Carla Thomas - Sweet Sweetheart (coloured) (0888072670143) виниловая пластинка - фото 4
  • Carla Thomas - Sweet Sweetheart (coloured) (0888072670143) виниловая пластинка - фото 5
  • Carla Thomas - Sweet Sweetheart (coloured) (0888072670143) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707252
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Carla Thomas - Sweet Sweetheart (coloured) (0888072670143) виниловая пластинка
5 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stax
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Stax Records
Barcode
[0888072670143]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Carla Thomas
Альбом (сингл)
Sweet Sweetheart
Жанр
Soul
Трек-лист
Country Road, I Loved You Like I Love My Very Life, Im Gettin Closer To You, To Love Somebody, Ho (That Old Sweet Roll) Heaven Help the Non-Believer, Heavy Load, Sweet Sweetheart, I Think I Love You Again, Everything Is Beautiful, Im Gettin Closer To You (Alternate Version)
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Carla Thomas - Sweet Sweetheart (coloured) (0888072670143) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Country Road, I Loved You Like I Love My Very Life, Im Gettin Closer To You, To Love Somebody, Ho (That Old Sweet Roll) Heaven Help the Non-Believer, Heavy Load, Sweet Sweetheart, I Think I Love You Again, Everything Is Beautiful, Im Gettin Closer To You (Alternate Version)



Теги товара: Соул

Отзывы о товаре Carla Thomas - Sweet Sweetheart (coloured) (0888072670143) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Stax
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Stax Records
Barcode
[0888072670143]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Carla Thomas
Альбом (сингл)
Sweet Sweetheart
Жанр
Soul
Трек-лист
Country Road, I Loved You Like I Love My Very Life, Im Gettin Closer To You, To Love Somebody, Ho (That Old Sweet Roll) Heaven Help the Non-Believer, Heavy Load, Sweet Sweetheart, I Think I Love You Again, Everything Is Beautiful, Im Gettin Closer To You (Alternate Version)
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Country Road, I Loved You Like I Love My Very Life, Im Gettin Closer To You, To Love Somebody, Ho (That Old Sweet Roll) Heaven Help the Non-Believer, Heavy Load, Sweet Sweetheart, I Think I Love You Again, Everything Is Beautiful, Im Gettin Closer To You (Alternate Version)


Теги товара: Соул
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Carla Thomas - Sweet Sweetheart (coloured) (0888072670143) виниловая пластинка - купить по цене 5210 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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