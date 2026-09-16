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Klaus Schulze - 101 Milky Way (0886922497919) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Klaus Schulze - 101 Milky Way (0886922497919) виниловая пластинка

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Klaus Schulze - 101 Milky Way (0886922497919) виниловая пластинка - фото 1
Klaus Schulze - 101 Milky Way (0886922497919) виниловая пластинка - фото 2
Klaus Schulze - 101 Milky Way (0886922497919) виниловая пластинка - фото 3
Klaus Schulze - 101 Milky Way (0886922497919) виниловая пластинка - фото 4
Klaus Schulze - 101 Milky Way (0886922497919) виниловая пластинка - фото 5
Klaus Schulze - 101 Milky Way (0886922497919) виниловая пластинка - фото 6
Klaus Schulze - 101 Milky Way (0886922497919) виниловая пластинка - фото 7
Klaus Schulze - 101 Milky Way (0886922497919) виниловая пластинка - фото 8
Klaus Schulze - 101 Milky Way (0886922497919) виниловая пластинка - фото 9
Klaus Schulze - 101 Milky Way (0886922497919) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Klaus Schulze - 101 Milky Way (0886922497919) виниловая пластинка - фото 1
  • Klaus Schulze - 101 Milky Way (0886922497919) виниловая пластинка - фото 2
  • Klaus Schulze - 101 Milky Way (0886922497919) виниловая пластинка - фото 3
  • Klaus Schulze - 101 Milky Way (0886922497919) виниловая пластинка - фото 4
  • Klaus Schulze - 101 Milky Way (0886922497919) виниловая пластинка - фото 5
  • Klaus Schulze - 101 Milky Way (0886922497919) виниловая пластинка - фото 6
  • Klaus Schulze - 101 Milky Way (0886922497919) виниловая пластинка - фото 7
  • Klaus Schulze - 101 Milky Way (0886922497919) виниловая пластинка - фото 8
  • Klaus Schulze - 101 Milky Way (0886922497919) виниловая пластинка - фото 9
  • Klaus Schulze - 101 Milky Way (0886922497919) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707251
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Klaus Schulze - 101 Milky Way (0886922497919) виниловая пластинка
5 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SPV
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Klaus Schulze - 101 Milky Way (0886922497919) виниловая пластинка

Впервые становится доступным 101, Milky Way - настоящее сокровище музыкального наследия немецкого пионера электронной музыки, композитора и музыканта Клауса Шульце. У этого альбома есть своя собственная история: все началось в конце 2008 года с запроса от немецкой кинокомпании, которая спросила, может ли Клаус сделать саундтрек для документального фильма о компьютерных хакерах. В конечном итоге это превратилось в полноценный альбом KS, из которого режиссер документального фильма Хакер - Алекс Бидерманн использовал только небольшие фрагменты в качестве фоновой музыки. С 101, Milky Way полная работа теперь доступна впервые - приветствие из нового космического дома Клауса где-то во вселенной.

Отзывы о товаре Klaus Schulze - 101 Milky Way (0886922497919) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
SPV
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Впервые становится доступным 101, Milky Way - настоящее сокровище музыкального наследия немецкого пионера электронной музыки, композитора и музыканта Клауса Шульце. У этого альбома есть своя собственная история: все началось в конце 2008 года с запроса от немецкой кинокомпании, которая спросила, может ли Клаус сделать саундтрек для документального фильма о компьютерных хакерах. В конечном итоге это превратилось в полноценный альбом KS, из которого режиссер документального фильма Хакер - Алекс Бидерманн использовал только небольшие фрагменты в качестве фоновой музыки. С 101, Milky Way полная работа теперь доступна впервые - приветствие из нового космического дома Клауса где-то во вселенной.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Klaus Schulze - 101 Milky Way (0886922497919) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5210 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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