Van Halen - Live In Dallas 1991 (0603497818655) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Van Halen
Альбом (сингл)
Live In Dallas 1991
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб.
В наличии
Код товара: 707222
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Характеристики
Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0603497818655]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Van Halen
Альбом (сингл)
Live In Dallas 1991
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Poundcake, Judgement Day, Theres Only One Way To Rock, Runaround, Why Cant This Be Love Panama, A Apolitical Blues, Finish What Ya Started, I Cant Drive 55, Best Of Both Worlds, Top Of The World
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Van Halen - Live In Dallas 1991 (0603497818655) виниловая пластинка
Знаменитый концерт Van Halen под открытым небом 4 декабря 1991 года в Далласе, штат Техас, в рамках тура For Unlawful Carnal Knowledge Tour. Послушайте, как Сэмми Хагар, Эдди Ван Хален, Алекс Ван Хален и Майкл Энтони выкладываются на полную катушку на сцене и исполняют фирменные хиты Van Halen!. Издание на двойном виниле с гравированным изображением на четвертой стороне. Сет-лист шоу смешивает новые на тот момент песни (Judgement Day и Poundcake) с песнями из альбомов 5150 и OU812 (Best Of Both Worlds и Finish What Ya Started). Группа также исполнила Panama и два хита Хагара, I Cant Drive 55 и Theres Only One Way To Rock.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0603497818655]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Van Halen
Альбом (сингл)
Live In Dallas 1991
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Poundcake, Judgement Day, Theres Only One Way To Rock, Runaround, Why Cant This Be Love Panama, A Apolitical Blues, Finish What Ya Started, I Cant Drive 55, Best Of Both Worlds, Top Of The World
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Знаменитый концерт Van Halen под открытым небом 4 декабря 1991 года в Далласе, штат Техас, в рамках тура For Unlawful Carnal Knowledge Tour. Послушайте, как Сэмми Хагар, Эдди Ван Хален, Алекс Ван Хален и Майкл Энтони выкладываются на полную катушку на сцене и исполняют фирменные хиты Van Halen!. Издание на двойном виниле с гравированным изображением на четвертой стороне. Сет-лист шоу смешивает новые на тот момент песни (Judgement Day и Poundcake) с песнями из альбомов 5150 и OU812 (Best Of Both Worlds и Finish What Ya Started). Группа также исполнила Panama и два хита Хагара, I Cant Drive 55 и Theres Only One Way To Rock.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Van Halen - Live In Dallas 1991 (0603497818655) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4860 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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