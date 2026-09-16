Maximo Park - Stream Of Life (5400863164621) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Maximo Park
Альбом (сингл)
Stream Of Life
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб.
В наличии
Код товара: 707182
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3 560 руб.
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Характеристики
Бренд
Pias
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Play It Again Sam
Barcode
[5400863164621]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Maximo Park
Альбом (сингл)
Stream Of Life
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Your Own Worst Enemy, Favourite Songs, Dormant Til Explosion, The Start, Armchair View Quiz Show Clue, Stream Of Life, Doppelg?nger Eyes, I K That Youd Say That, The Path I Chose, A Society
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Maximo Park - Stream Of Life (5400863164621) виниловая пластинка
Stream Of Life - альбом 2024 года британской альтернативной рок-группы Max?mo Park. Max?mo Park - английская альтернативная рок-группа, образованная в 2000 году на северо-востоке Англии. В настоящее время в состав группы входят Пол Смит (вокал), Дункан Ллойд (гитара, бас, клавишные, бэк-вокал) и Том Инглиш (ударные). Группа выпустила восемь студийных альбомов: A Certain Trigger (2005), Our Earthly Pleasures (2007), Quicken the Heart (2009), The National Health (2012), Too Much Information (2014), Risk to Exist (2017), Nature Always Wins (2021) и Stream of Life (2024). Первые два альбома стали золотыми в Великобритании, а дебютный был номинирован на Mercury Prize.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Pias
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Play It Again Sam
Barcode
[5400863164621]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Maximo Park
Альбом (сингл)
Stream Of Life
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Your Own Worst Enemy, Favourite Songs, Dormant Til Explosion, The Start, Armchair View Quiz Show Clue, Stream Of Life, Doppelg?nger Eyes, I K That Youd Say That, The Path I Chose, A Society
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Stream Of Life - альбом 2024 года британской альтернативной рок-группы Max?mo Park. Max?mo Park - английская альтернативная рок-группа, образованная в 2000 году на северо-востоке Англии. В настоящее время в состав группы входят Пол Смит (вокал), Дункан Ллойд (гитара, бас, клавишные, бэк-вокал) и Том Инглиш (ударные). Группа выпустила восемь студийных альбомов: A Certain Trigger (2005), Our Earthly Pleasures (2007), Quicken the Heart (2009), The National Health (2012), Too Much Information (2014), Risk to Exist (2017), Nature Always Wins (2021) и Stream of Life (2024). Первые два альбома стали золотыми в Великобритании, а дебютный был номинирован на Mercury Prize.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Maximo Park - Stream Of Life (5400863164621) виниловая пластинка - по цене 3560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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