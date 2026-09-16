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Darkthrone - Goatlord (0801056881925) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Darkthrone - Goatlord (0801056881925) виниловая пластинка

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Darkthrone - Goatlord (0801056881925) виниловая пластинка - фото 1
Darkthrone - Goatlord (0801056881925) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Darkthrone
Альбом (сингл)
Goatlord
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Darkthrone - Goatlord (0801056881925) виниловая пластинка - фото 1
  • Darkthrone - Goatlord (0801056881925) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707173
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Darkthrone - Goatlord (0801056881925) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Peaceville Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Peaceville Records
Barcode
[0801056881925]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Darkthrone
Альбом (сингл)
Goatlord
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Rex, Pure Demoniac Blessing, (The) Grimness Of Which Shepherds Mourn, Sadomasochistic Rites, Desertshadows In His Lovely Kingdom, Black Daimon, Toward(s) The Thornfields, (Birth Of Evil) Virgin Sin, Green Cave Float
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Darkthrone - Goatlord (0801056881925) виниловая пластинка

Darkthrone начали свою жизнь в конце 80-х годов, экспериментируя с трэш-, дэт- и дум-металом, а затем перешли в жанр блэк-метала и стали синонимом этого стиля, одной из самых высоко оцененных команд. Goatlord - так назывался второй альбом Darkthrone. Стиль альбома во многом повторял дебютный Soulside Journey - среднетемповый мелодичный, но техничный дэт-метал. Однако после полного завершения работы над треками внимание Darkthrone сместилось в сторону блэк-метала и более примитивного стиля композиций, поэтому релиз был отложен на полку, в то время как началась работа над тем, что должно было стать вехой норвежского блэк-метала, диск A Blaze in the Northern Sky, в который вошли некоторые части из треков Goatlord. Goatlord: Original содержит эти культовые треки в их оригинальной инструментальной форме, записанные в репетиционном помещении группы (вокал был добавлен в середине 90-х годов, прежде чем вышел официальный релиз на Moonfog Productions в 1996 году), в классическом составе: Гюльве Фенрис Нагелл на ударных, Ноктюрно Культо на лид-гитаре, Ивар Энгер на ритм-гитаре и Даг Нильсен на басу. Darkthrone - норвежская экстремальная метал-группа из Колботна, Акерсхус. Образовавшись в 1986 году как дэт-метал группа под названием Black Death, в 1991 году Darkthrone перешли к стилю блэк-метал под влиянием Bathory и Celtic Frost и стали одной из ведущих команд на норвежской блэк-метал сцене. Их первые три альбома в стиле блэк-метал - Blaze in the Northern Sky (1992), Under a Funeral Moon (1993) и Transilvanian Hunger (1994) - иногда называют Нечестивой троицей. Эти релизы считаются пиком карьеры группы и одними из самых влиятельных альбомов в истории блэк-метала. Darkthrone представляет собой дуэт Фенриза и Ноктюрно Култо с тех пор, как гитарист Зефирус покинул группу в 1993 году. Они всегда стремились оставаться вне музыкального мейнстрима. С 2006 года музыка команды отошла от традиционного стиля блэк-метал, проект начал использовать больше элементов традиционного хэви-метала, панка и спид-метала, а в более поздних альбомах также присутствовал дум-метал.

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Характеристики
Бренд
Peaceville Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Peaceville Records
Barcode
[0801056881925]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Darkthrone
Альбом (сингл)
Goatlord
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Rex, Pure Demoniac Blessing, (The) Grimness Of Which Shepherds Mourn, Sadomasochistic Rites, Desertshadows In His Lovely Kingdom, Black Daimon, Toward(s) The Thornfields, (Birth Of Evil) Virgin Sin, Green Cave Float
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Darkthrone начали свою жизнь в конце 80-х годов, экспериментируя с трэш-, дэт- и дум-металом, а затем перешли в жанр блэк-метала и стали синонимом этого стиля, одной из самых высоко оцененных команд. Goatlord - так назывался второй альбом Darkthrone. Стиль альбома во многом повторял дебютный Soulside Journey - среднетемповый мелодичный, но техничный дэт-метал. Однако после полного завершения работы над треками внимание Darkthrone сместилось в сторону блэк-метала и более примитивного стиля композиций, поэтому релиз был отложен на полку, в то время как началась работа над тем, что должно было стать вехой норвежского блэк-метала, диск A Blaze in the Northern Sky, в который вошли некоторые части из треков Goatlord. Goatlord: Original содержит эти культовые треки в их оригинальной инструментальной форме, записанные в репетиционном помещении группы (вокал был добавлен в середине 90-х годов, прежде чем вышел официальный релиз на Moonfog Productions в 1996 году), в классическом составе: Гюльве Фенрис Нагелл на ударных, Ноктюрно Культо на лид-гитаре, Ивар Энгер на ритм-гитаре и Даг Нильсен на басу. Darkthrone - норвежская экстремальная метал-группа из Колботна, Акерсхус. Образовавшись в 1986 году как дэт-метал группа под названием Black Death, в 1991 году Darkthrone перешли к стилю блэк-метал под влиянием Bathory и Celtic Frost и стали одной из ведущих команд на норвежской блэк-метал сцене. Их первые три альбома в стиле блэк-метал - Blaze in the Northern Sky (1992), Under a Funeral Moon (1993) и Transilvanian Hunger (1994) - иногда называют Нечестивой троицей. Эти релизы считаются пиком карьеры группы и одними из самых влиятельных альбомов в истории блэк-метала. Darkthrone представляет собой дуэт Фенриза и Ноктюрно Култо с тех пор, как гитарист Зефирус покинул группу в 1993 году. Они всегда стремились оставаться вне музыкального мейнстрима. С 2006 года музыка команды отошла от традиционного стиля блэк-метал, проект начал использовать больше элементов традиционного хэви-метала, панка и спид-метала, а в более поздних альбомах также присутствовал дум-метал.
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Darkthrone - Goatlord (0801056881925) виниловая пластинка - купить по цене 4390 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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