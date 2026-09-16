Описание товара Darkthrone - Goatlord (0801056881925) виниловая пластинка

Darkthrone начали свою жизнь в конце 80-х годов, экспериментируя с трэш-, дэт- и дум-металом, а затем перешли в жанр блэк-метала и стали синонимом этого стиля, одной из самых высоко оцененных команд. Goatlord - так назывался второй альбом Darkthrone. Стиль альбома во многом повторял дебютный Soulside Journey - среднетемповый мелодичный, но техничный дэт-метал. Однако после полного завершения работы над треками внимание Darkthrone сместилось в сторону блэк-метала и более примитивного стиля композиций, поэтому релиз был отложен на полку, в то время как началась работа над тем, что должно было стать вехой норвежского блэк-метала, диск A Blaze in the Northern Sky, в который вошли некоторые части из треков Goatlord. Goatlord: Original содержит эти культовые треки в их оригинальной инструментальной форме, записанные в репетиционном помещении группы (вокал был добавлен в середине 90-х годов, прежде чем вышел официальный релиз на Moonfog Productions в 1996 году), в классическом составе: Гюльве Фенрис Нагелл на ударных, Ноктюрно Культо на лид-гитаре, Ивар Энгер на ритм-гитаре и Даг Нильсен на басу. Darkthrone - норвежская экстремальная метал-группа из Колботна, Акерсхус. Образовавшись в 1986 году как дэт-метал группа под названием Black Death, в 1991 году Darkthrone перешли к стилю блэк-метал под влиянием Bathory и Celtic Frost и стали одной из ведущих команд на норвежской блэк-метал сцене. Их первые три альбома в стиле блэк-метал - Blaze in the Northern Sky (1992), Under a Funeral Moon (1993) и Transilvanian Hunger (1994) - иногда называют Нечестивой троицей. Эти релизы считаются пиком карьеры группы и одними из самых влиятельных альбомов в истории блэк-метала. Darkthrone представляет собой дуэт Фенриза и Ноктюрно Култо с тех пор, как гитарист Зефирус покинул группу в 1993 году. Они всегда стремились оставаться вне музыкального мейнстрима. С 2006 года музыка команды отошла от традиционного стиля блэк-метал, проект начал использовать больше элементов традиционного хэви-метала, панка и спид-метала, а в более поздних альбомах также присутствовал дум-метал.