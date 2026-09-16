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Epica - Aspiral (4065629733117) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Epica - Aspiral (4065629733117) виниловая пластинка

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Epica - Aspiral (4065629733117) виниловая пластинка - фото 2
Epica - Aspiral (4065629733117) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Epica
Альбом (сингл)
Aspiral
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Epica - Aspiral (4065629733117) виниловая пластинка - фото 1
  • Epica - Aspiral (4065629733117) виниловая пластинка - фото 2
  • Epica - Aspiral (4065629733117) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707158
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Epica - Aspiral (4065629733117) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast Records
Barcode
[4065629733117]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Epica
Альбом (сингл)
Aspiral
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Cross The Divide, Arcana, Darkness Dies In Light - A Age Dawns Part VII, Obsidian Heart, Fight To Survive - The Overview Effect Metanoia - A Age Dawns Part VIII, T.I.M.E., Apparition, Eye Of The Storm, The Grand Saga Of Existence - A Age Dawns Part IX, Aspiral
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Epica - Aspiral (4065629733117) виниловая пластинка

Голландские новаторы симфонического металла Epica анонсировали свой новый, девятый альбом Aspiral на лейбле Nuclear Blast. Издание на виниле. 2025 год знаменует начало новой главы для Epica с анонсом их 9-го студийного альбома Aspiral. Название альбома происходит от одноименной бронзовой скульптуры, созданной польским скульптором и художником Станиславом Шукальским в 1965 году. Оно символизирует обновление и вдохновение — ключевые слова, которые определяют Epica в 2025 году. Epica — голландская симфоник-метал-группа, основанная гитаристом и вокалистом Марком Янсеном после его ухода из After Forever. Сформированная как метал-группа с готическими тенденциями, позже Epica включила в свое звучание сильные влияния дэт-метала.

Отзывы о товаре Epica - Aspiral (4065629733117) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast Records
Barcode
[4065629733117]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Epica
Альбом (сингл)
Aspiral
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Cross The Divide, Arcana, Darkness Dies In Light - A Age Dawns Part VII, Obsidian Heart, Fight To Survive - The Overview Effect Metanoia - A Age Dawns Part VIII, T.I.M.E., Apparition, Eye Of The Storm, The Grand Saga Of Existence - A Age Dawns Part IX, Aspiral
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Голландские новаторы симфонического металла Epica анонсировали свой новый, девятый альбом Aspiral на лейбле Nuclear Blast. Издание на виниле. 2025 год знаменует начало новой главы для Epica с анонсом их 9-го студийного альбома Aspiral. Название альбома происходит от одноименной бронзовой скульптуры, созданной польским скульптором и художником Станиславом Шукальским в 1965 году. Оно символизирует обновление и вдохновение — ключевые слова, которые определяют Epica в 2025 году. Epica — голландская симфоник-метал-группа, основанная гитаристом и вокалистом Марком Янсеном после его ухода из After Forever. Сформированная как метал-группа с готическими тенденциями, позже Epica включила в свое звучание сильные влияния дэт-метала.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Epica - Aspiral (4065629733117) виниловая пластинка - стоимость товара 4270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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