Rise Against - Endgame (0602527630632) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 707067
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Характеристики
Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Rise Against - Endgame (0602527630632) виниловая пластинка
Endgame — шестой студийный альбом американской группы Rise Against, выпущенный в 2011 году. Издание на 180 г виниле. Endgame является продолжением предыдущего альбома Appeal To Reason (2008). Альбом был спродюсирован Биллом Стивенсоном и Джейсоном Ливермором и записан полностью в Blasting Studios. Endgame строится на звучном панк-звучании Rise Against и затрагивает глобальные проблемы, с которыми сталкивается человечество
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Endgame — шестой студийный альбом американской группы Rise Against, выпущенный в 2011 году. Издание на 180 г виниле. Endgame является продолжением предыдущего альбома Appeal To Reason (2008). Альбом был спродюсирован Биллом Стивенсоном и Джейсоном Ливермором и записан полностью в Blasting Studios. Endgame строится на звучном панк-звучании Rise Against и затрагивает глобальные проблемы, с которыми сталкивается человечество
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Rise Against - Endgame (0602527630632) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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