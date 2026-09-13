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Lady GaGa - Mayhem (0602475451082) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Lady GaGa - Mayhem (0602475451082) виниловая пластинка

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Lady GaGa - Mayhem (0602475451082) виниловая пластинка - фото 1
Lady GaGa - Mayhem (0602475451082) виниловая пластинка - фото 2
Lady GaGa - Mayhem (0602475451082) виниловая пластинка - фото 3
Lady GaGa - Mayhem (0602475451082) виниловая пластинка - фото 4
Lady GaGa - Mayhem (0602475451082) виниловая пластинка - фото 5
Lady GaGa - Mayhem (0602475451082) виниловая пластинка - фото 6
Lady GaGa - Mayhem (0602475451082) виниловая пластинка - фото 7
Lady GaGa - Mayhem (0602475451082) виниловая пластинка - фото 8
Lady GaGa - Mayhem (0602475451082) виниловая пластинка - фото 9
Lady GaGa - Mayhem (0602475451082) виниловая пластинка - фото 10
Lady GaGa - Mayhem (0602475451082) виниловая пластинка - фото 11
Lady GaGa - Mayhem (0602475451082) виниловая пластинка - фото 12
Lady GaGa - Mayhem (0602475451082) виниловая пластинка - фото 13
Lady GaGa - Mayhem (0602475451082) виниловая пластинка - фото 14
Lady GaGa - Mayhem (0602475451082) виниловая пластинка - фото 15
Lady GaGa - Mayhem (0602475451082) виниловая пластинка - фото 16
Lady GaGa - Mayhem (0602475451082) виниловая пластинка - фото 17
Lady GaGa - Mayhem (0602475451082) виниловая пластинка - фото 18
Lady GaGa - Mayhem (0602475451082) виниловая пластинка - фото 19
Lady GaGa - Mayhem (0602475451082) виниловая пластинка - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Lady GaGa
Альбом (сингл)
Mayhem
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lady GaGa - Mayhem (0602475451082) виниловая пластинка - фото 1
  • Lady GaGa - Mayhem (0602475451082) виниловая пластинка - фото 2
  • Lady GaGa - Mayhem (0602475451082) виниловая пластинка - фото 3
  • Lady GaGa - Mayhem (0602475451082) виниловая пластинка - фото 4
  • Lady GaGa - Mayhem (0602475451082) виниловая пластинка - фото 5
  • Lady GaGa - Mayhem (0602475451082) виниловая пластинка - фото 6
  • Lady GaGa - Mayhem (0602475451082) виниловая пластинка - фото 7
  • Lady GaGa - Mayhem (0602475451082) виниловая пластинка - фото 8
  • Lady GaGa - Mayhem (0602475451082) виниловая пластинка - фото 9
  • Lady GaGa - Mayhem (0602475451082) виниловая пластинка - фото 10
  • Lady GaGa - Mayhem (0602475451082) виниловая пластинка - фото 11
  • Lady GaGa - Mayhem (0602475451082) виниловая пластинка - фото 12
  • Lady GaGa - Mayhem (0602475451082) виниловая пластинка - фото 13
  • Lady GaGa - Mayhem (0602475451082) виниловая пластинка - фото 14
  • Lady GaGa - Mayhem (0602475451082) виниловая пластинка - фото 15
  • Lady GaGa - Mayhem (0602475451082) виниловая пластинка - фото 16
  • Lady GaGa - Mayhem (0602475451082) виниловая пластинка - фото 17
  • Lady GaGa - Mayhem (0602475451082) виниловая пластинка - фото 18
  • Lady GaGa - Mayhem (0602475451082) виниловая пластинка - фото 19
  • Lady GaGa - Mayhem (0602475451082) виниловая пластинка - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 680 руб. 
Начислим 198 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707064
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Lady GaGa - Mayhem (0602475451082) виниловая пластинка
5 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Interscope Records
Barcode
[0602475451082]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Lady GaGa
Альбом (сингл)
Mayhem
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Disease, Abracadabra, Garden Of Eden, Perfect Celebrity, Vanish Into You Killah, Zombieboy, Lovedrug, U Want Me, Don't Call Tonight, Shadow Of A Man, The Beast, Blade Of Grass, Die With A Smile
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lady GaGa - Mayhem (0602475451082) виниловая пластинка

13-кратная обладательница премии Грэмми Леди Гага выпускает свой седьмой студийный альбом Mayhem. Mayhem - это триумфальное возвращение Гаги к поп-корням, сочетающее ее эклектичную энергию с бесстрашным художественным видением и переосмысливающее ее раннее звучание с калейдоскопическим подходом. Издание на виниле. Среди 14 треков альбома - ранее выпущенные хиты Disease и Die With A Smile с участием Бруно Марса. Disease был провозглашен The Independent их лучшим треком за долгое время, а The Guardian похвалил шипящие, искаженные синтезаторы и бьющийся, слегка индустриальный бит. Музыкальное видео на Disease, снятое Тану Муино, было оценено Vogue как одно из лучших видео года. Die With A Smile, возглавившее чарты сотрудничество Гаги с Бруно Марсом, стало мировой сенсацией. Баллада, которая в настоящее время находится на первой строчке Billboard Hot 100 уже третью неделю, в этом году номинирована на 2 премии Грэмми, включая «Песню года» и «Лучшее поп-исполнение дуэтом/группой». Среди продюсеров альбома — Эндрю Уотт, Cirkut и Gesaffelstein.

Отзывы о товаре Lady GaGa - Mayhem (0602475451082) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Interscope Records
Barcode
[0602475451082]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Lady GaGa
Альбом (сингл)
Mayhem
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Disease, Abracadabra, Garden Of Eden, Perfect Celebrity, Vanish Into You Killah, Zombieboy, Lovedrug, U Want Me, Don't Call Tonight, Shadow Of A Man, The Beast, Blade Of Grass, Die With A Smile
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
13-кратная обладательница премии Грэмми Леди Гага выпускает свой седьмой студийный альбом Mayhem. Mayhem - это триумфальное возвращение Гаги к поп-корням, сочетающее ее эклектичную энергию с бесстрашным художественным видением и переосмысливающее ее раннее звучание с калейдоскопическим подходом. Издание на виниле. Среди 14 треков альбома - ранее выпущенные хиты Disease и Die With A Smile с участием Бруно Марса. Disease был провозглашен The Independent их лучшим треком за долгое время, а The Guardian похвалил шипящие, искаженные синтезаторы и бьющийся, слегка индустриальный бит. Музыкальное видео на Disease, снятое Тану Муино, было оценено Vogue как одно из лучших видео года. Die With A Smile, возглавившее чарты сотрудничество Гаги с Бруно Марсом, стало мировой сенсацией. Баллада, которая в настоящее время находится на первой строчке Billboard Hot 100 уже третью неделю, в этом году номинирована на 2 премии Грэмми, включая «Песню года» и «Лучшее поп-исполнение дуэтом/группой». Среди продюсеров альбома — Эндрю Уотт, Cirkut и Gesaffelstein.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Lady GaGa - Mayhem (0602475451082) виниловая пластинка - по цене 5680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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