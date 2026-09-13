Lady GaGa - Mayhem (0602475451082) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Lady GaGa - Mayhem (0602475451082) виниловая пластинка
13-кратная обладательница премии Грэмми Леди Гага выпускает свой седьмой студийный альбом Mayhem. Mayhem - это триумфальное возвращение Гаги к поп-корням, сочетающее ее эклектичную энергию с бесстрашным художественным видением и переосмысливающее ее раннее звучание с калейдоскопическим подходом. Издание на виниле. Среди 14 треков альбома - ранее выпущенные хиты Disease и Die With A Smile с участием Бруно Марса. Disease был провозглашен The Independent их лучшим треком за долгое время, а The Guardian похвалил шипящие, искаженные синтезаторы и бьющийся, слегка индустриальный бит. Музыкальное видео на Disease, снятое Тану Муино, было оценено Vogue как одно из лучших видео года. Die With A Smile, возглавившее чарты сотрудничество Гаги с Бруно Марсом, стало мировой сенсацией. Баллада, которая в настоящее время находится на первой строчке Billboard Hot 100 уже третью неделю, в этом году номинирована на 2 премии Грэмми, включая «Песню года» и «Лучшее поп-исполнение дуэтом/группой». Среди продюсеров альбома — Эндрю Уотт, Cirkut и Gesaffelstein.
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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