OST (Game) - Cocoon (Jakob Schmid) (0850061282118) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара OST (Game) - Cocoon (Jakob Schmid) (0850061282118) виниловая пластинка
Саундтрек к приключенческой игре-головоломка Cocoon 2023 года, разработанной Geometric Interactive и изданной Annapurna Interactive. Издание на виниле. Это саудтрек must-have для любого серьезного коллекционера виниловых пластинок видеоигр. Композитор Якоб Шмид аранжировал ключевые элементы из уникальной генеративной музыки игры, чтобы сформировать связный музыкальный опыт. В результате — саундтрек, который рисует полный портрет музыки Cocoon, отпечатанный на классическом черном виниле. Создатели альбома работали с арт-директором/ведущим художником игры Эрвином Хо чтобы запечатлеть неописуемую эстетику Cocoon для совершенно новой, полностью оригинальной обложки. Хо создал произведение, которое наверняка будет выделяться на полке как единственное в своем роде.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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