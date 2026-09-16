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Spiritualized - Lazer Guided Melodies (0767981175119) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Spiritualized - Lazer Guided Melodies (0767981175119) виниловая пластинка

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Spiritualized - Lazer Guided Melodies (0767981175119) виниловая пластинка - фото 1
Spiritualized - Lazer Guided Melodies (0767981175119) виниловая пластинка - фото 2
Spiritualized - Lazer Guided Melodies (0767981175119) виниловая пластинка - фото 3
Spiritualized - Lazer Guided Melodies (0767981175119) виниловая пластинка - фото 4
Spiritualized - Lazer Guided Melodies (0767981175119) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Spiritualized
Альбом (сингл)
Lazer Guided Melodies
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Spiritualized - Lazer Guided Melodies (0767981175119) виниловая пластинка - фото 1
  • Spiritualized - Lazer Guided Melodies (0767981175119) виниловая пластинка - фото 2
  • Spiritualized - Lazer Guided Melodies (0767981175119) виниловая пластинка - фото 3
  • Spiritualized - Lazer Guided Melodies (0767981175119) виниловая пластинка - фото 4
  • Spiritualized - Lazer Guided Melodies (0767981175119) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 090 руб. 
Начислим 180 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707014
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Spiritualized - Lazer Guided Melodies (0767981175119) виниловая пластинка
5 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Fat Possum
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Fat Possum Records
Barcode
[0767981175119]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Spiritualized
Альбом (сингл)
Lazer Guided Melodies
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
You Know Its True, If I Were With Her Now, I Want You, Run, Smiles Step Into The Breeze, Symphony Space, Take Your Time, Shine A Light, Angel Sigh, Sway, 200 Bars
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Spaceman Reissue Program
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Spiritualized - Lazer Guided Melodies (0767981175119) виниловая пластинка

«Lazer Guided Melodies» - дебютный студийный альбом английской спейс-рок группы Spiritualized. Альбом был записан первым составом команды, Джейсоном Пирсом (вокал, гитара), Марком Рефоя (гитара), Уиллом Каррутерса (бас), Джонни Мэттоком (ударные) и Кейт Рэдли (клавишные) в 1990-1991 годах, а микширован Пирсом в Лондоне в январе 1992 года. Релиз был впервые выпущен на Dedicated Records в марте 1992 года на кассете, компакт-диске и виниле. К 1995 году альбом был продан тиражом 10 000 экземпляров в США. Spiritualized (Spiritualized) - английская рок-группа, образованная в 1990 году в городе Рагби, графство Уорикшир, Джейсоном Пирсом (часто известным как J. Spaceman), бывшим участником группы Spacemen 3. После нескольких смен состава в 1999 г. в центре группы оказались Пирс (вокал, гитара), Догген Фостер (гитара) и Кевин Бейлс (ударные и перкуссия) с меняющимися басистами и клавишниками. Нынешний бас-гитарист Джеймс Стелфокс играет с группой с 2012 года. По состоянию на 2023 год Spiritualized выпустили девять студийных альбомов. Наиболее известным и получившим наибольшее признание критиков является альбом 1997 года «Ladies and Gentlemen We Are Floating in Space», который журнал NME назвал Альбомом года, опередив такие альбомы знаковых британских групп, как «OK Computer» группы Radiohead и «Urban Hymns» группы The Verve.

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Характеристики
Бренд
Fat Possum
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Fat Possum Records
Barcode
[0767981175119]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Spiritualized
Альбом (сингл)
Lazer Guided Melodies
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
You Know Its True, If I Were With Her Now, I Want You, Run, Smiles Step Into The Breeze, Symphony Space, Take Your Time, Shine A Light, Angel Sigh, Sway, 200 Bars
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Spaceman Reissue Program
Страна производитель
США
Описание
«Lazer Guided Melodies» - дебютный студийный альбом английской спейс-рок группы Spiritualized. Альбом был записан первым составом команды, Джейсоном Пирсом (вокал, гитара), Марком Рефоя (гитара), Уиллом Каррутерса (бас), Джонни Мэттоком (ударные) и Кейт Рэдли (клавишные) в 1990-1991 годах, а микширован Пирсом в Лондоне в январе 1992 года. Релиз был впервые выпущен на Dedicated Records в марте 1992 года на кассете, компакт-диске и виниле. К 1995 году альбом был продан тиражом 10 000 экземпляров в США. Spiritualized (Spiritualized) - английская рок-группа, образованная в 1990 году в городе Рагби, графство Уорикшир, Джейсоном Пирсом (часто известным как J. Spaceman), бывшим участником группы Spacemen 3. После нескольких смен состава в 1999 г. в центре группы оказались Пирс (вокал, гитара), Догген Фостер (гитара) и Кевин Бейлс (ударные и перкуссия) с меняющимися басистами и клавишниками. Нынешний бас-гитарист Джеймс Стелфокс играет с группой с 2012 года. По состоянию на 2023 год Spiritualized выпустили девять студийных альбомов. Наиболее известным и получившим наибольшее признание критиков является альбом 1997 года «Ladies and Gentlemen We Are Floating in Space», который журнал NME назвал Альбомом года, опередив такие альбомы знаковых британских групп, как «OK Computer» группы Radiohead и «Urban Hymns» группы The Verve.
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Spiritualized - Lazer Guided Melodies (0767981175119) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5090 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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