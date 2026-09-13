Moby - Resound NYC (picture) (0028948643127) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
MOBY
Альбом (сингл)
Resound NYC
Жанр
Techno
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 160 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 706991
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Характеристики
Бренд
Deutsche Grammophon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon
Barcode
[0028948643127]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
MOBY
Альбом (сингл)
Resound NYC
Жанр
Techno
Трек-лист
In My Heart, Extreme Ways, South Side, Flower (Find My Baby), In This World Helpless, Signs Of Love, The Perfect Life, When It’s Cold I’d Like To Die, Slipping Away, Second Cool Hive, Hyenas, Last Night, Run On, Walk With Me
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Moby - Resound NYC (picture) (0028948643127) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: In My Heart, Extreme Ways, South Side, Flower (Find My Baby), In This World Helpless, Signs Of Love, The Perfect Life, When It’s Cold I’d Like To Die, Slipping Away, Second Cool Hive, Hyenas, Last Night, Run On, Walk With Me
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Deutsche Grammophon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon
Barcode
[0028948643127]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
MOBY
Альбом (сингл)
Resound NYC
Жанр
Techno
Трек-лист
In My Heart, Extreme Ways, South Side, Flower (Find My Baby), In This World Helpless, Signs Of Love, The Perfect Life, When It’s Cold I’d Like To Die, Slipping Away, Second Cool Hive, Hyenas, Last Night, Run On, Walk With Me
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: In My Heart, Extreme Ways, South Side, Flower (Find My Baby), In This World Helpless, Signs Of Love, The Perfect Life, When It’s Cold I’d Like To Die, Slipping Away, Second Cool Hive, Hyenas, Last Night, Run On, Walk With Me
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