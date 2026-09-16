Johann Johannsson - Englaborn (0028948660919) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Johann Johannsson - Englaborn (0028948660919) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Odi et Amo (Remastered), Elnglab?rn (Remastered), J?i & Karen (Remastered), Petta Gerist ? Bestu B?jum (Remastered), Sa?lfr??ingur, Englabo?rn (Vi?kingur O?lafsson Piano Version), Joi & Karen (Ryuichi Sakamoto Rework), Holy Thursday (E?g Heyr?i Allt ?n ?ess A? Hlusta) (Theatre of Voices Version), E?g sleppi ?e?r Aldrei, Sa?lfr??ingur deyr, Ba?, E?g Heyr?i Allt ?n ?ess A? Hlusta, Karen By?r Til Engil, Englabo?rn - Tilbrig?i, E?g ?tti Gra?a ?sku, Kro?ko?di?ll, Ef ?g Hef?i Aldrei….Eins Og Venjulegt Fo?lk, Odi et Amo - Bis, E?g Heyr?i Allt ?n ?ess A? Hlusta (A Winged Victory For The Sullen Rework), Odi et Amo (J?hannsson/Donadello Rework), Englabo?rn (Viktor Orri A?rnason Rework), Odi et Amo - Bis (Alex Somers Rework), Sa?lfr??ingur Deyr (Hildur Gu?nad?ttir Rework), Odi et Amo - Bis (Jo?hannsson/Donadello Rework), …Eins Og Venjulegt Fo?lk (Paul Corley Rework), Odi et Amo (Theater of Voices Version)
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