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Max Richter - In A Landscape (coloured) (0602458823608) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Max Richter - In A Landscape (coloured) (0602458823608) виниловая пластинка

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Max Richter - In A Landscape (coloured) (0602458823608) виниловая пластинка - фото 1
Max Richter - In A Landscape (coloured) (0602458823608) виниловая пластинка - фото 2
Max Richter - In A Landscape (coloured) (0602458823608) виниловая пластинка - фото 3
Max Richter - In A Landscape (coloured) (0602458823608) виниловая пластинка - фото 4
Max Richter - In A Landscape (coloured) (0602458823608) виниловая пластинка - фото 5
Max Richter - In A Landscape (coloured) (0602458823608) виниловая пластинка - фото 6
Max Richter - In A Landscape (coloured) (0602458823608) виниловая пластинка - фото 7
Max Richter - In A Landscape (coloured) (0602458823608) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Max Richter
Альбом (сингл)
In A Landscape
Жанр
Классическая музыка
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Max Richter - In A Landscape (coloured) (0602458823608) виниловая пластинка - фото 1
  • Max Richter - In A Landscape (coloured) (0602458823608) виниловая пластинка - фото 2
  • Max Richter - In A Landscape (coloured) (0602458823608) виниловая пластинка - фото 3
  • Max Richter - In A Landscape (coloured) (0602458823608) виниловая пластинка - фото 4
  • Max Richter - In A Landscape (coloured) (0602458823608) виниловая пластинка - фото 5
  • Max Richter - In A Landscape (coloured) (0602458823608) виниловая пластинка - фото 6
  • Max Richter - In A Landscape (coloured) (0602458823608) виниловая пластинка - фото 7
  • Max Richter - In A Landscape (coloured) (0602458823608) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706982
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Характеристики

Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Decca Records
Barcode
[0602458823608]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Max Richter
Альбом (сингл)
In A Landscape
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
They Will Shade Us With Their Wings, Life Studies I, A Colour Field (Holocene), Life Studies II, And Some Will Fall, Movement, Before All Flowers Life Studies III, The Poetry Of Earth (Geophony), Life Studies IV, Only Silent Words, Life Studies V, Late And Soon, Life Studies VI, Andante, Life Studies VII, A Time Mirror (Biophony), Life Studies VIII, Love Song (After J.E.), Life Studies IX
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Max Richter - In A Landscape (coloured) (0602458823608) виниловая пластинка

Макс Рихтер, признанный композитор, известный тем, что органично сочетает традиционную оркестровку с современными электронными элементами, готовится к выпуску своего долгожданного альбома. Этот альбом знаменует собой значительное развитие музыкальной карьеры Рихтера, поскольку он исследует темы оптимизма и полярности жизни и человеческих эмоций, сопровождаемые более глубоким изучением электронных звуков и полевых записей. Влияние Макса Рихтера на музыку и культуру невозможно переоценить, ведь его карьера насчитывает несколько десятилетий. Его непревзойденная способность воплощать глубокие человеческие переживания в музыкальных композициях снискала ему верных поклонников по всему миру. Сам Макс Рихтер говорит о In A Landscape: Для меня музыка на этом альбоме - это сочетание или примирение полярностей. Электроника с акустическими инструментами, мир природы с миром людей, большие идеи жизни с личным и интимным. Я исследовал эту динамику в своем альбоме 2004 года The Blue Notebooks, и новый проект разделяет многие проблемы этого альбома, в некотором смысле это еще один взгляд на темы предыдущей работы, но с точки зрения нашего мира и нашей жизни в 2024 г. Название, которое легко может быть неправильно истолковано как Внутренний ландшафт, намекает на некоторые идеи альбома. Так много для внутреннего пейзажа в названии. Другой ландшафт, тот, в котором мы живем своей физической жизнью, также представлен на альбоме в различных вариантах. Жизненные исследования, которые кажутся интерлюдиями между более непосредственными музыкальными треками, представляют собой полевые записи, как из моих путешествий во время гастролей, так и из нашей жизни дома в студии. Сами треки - это, как всегда, мои попытки понять, как придать смысл нашей жизни здесь и сейчас, в повседневной жизни, как я ее воспринимаю.

Отзывы о товаре Max Richter - In A Landscape (coloured) (0602458823608) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Decca Records
Barcode
[0602458823608]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Max Richter
Альбом (сингл)
In A Landscape
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
They Will Shade Us With Their Wings, Life Studies I, A Colour Field (Holocene), Life Studies II, And Some Will Fall, Movement, Before All Flowers Life Studies III, The Poetry Of Earth (Geophony), Life Studies IV, Only Silent Words, Life Studies V, Late And Soon, Life Studies VI, Andante, Life Studies VII, A Time Mirror (Biophony), Life Studies VIII, Love Song (After J.E.), Life Studies IX
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Макс Рихтер, признанный композитор, известный тем, что органично сочетает традиционную оркестровку с современными электронными элементами, готовится к выпуску своего долгожданного альбома. Этот альбом знаменует собой значительное развитие музыкальной карьеры Рихтера, поскольку он исследует темы оптимизма и полярности жизни и человеческих эмоций, сопровождаемые более глубоким изучением электронных звуков и полевых записей. Влияние Макса Рихтера на музыку и культуру невозможно переоценить, ведь его карьера насчитывает несколько десятилетий. Его непревзойденная способность воплощать глубокие человеческие переживания в музыкальных композициях снискала ему верных поклонников по всему миру. Сам Макс Рихтер говорит о In A Landscape: Для меня музыка на этом альбоме - это сочетание или примирение полярностей. Электроника с акустическими инструментами, мир природы с миром людей, большие идеи жизни с личным и интимным. Я исследовал эту динамику в своем альбоме 2004 года The Blue Notebooks, и новый проект разделяет многие проблемы этого альбома, в некотором смысле это еще один взгляд на темы предыдущей работы, но с точки зрения нашего мира и нашей жизни в 2024 г. Название, которое легко может быть неправильно истолковано как Внутренний ландшафт, намекает на некоторые идеи альбома. Так много для внутреннего пейзажа в названии. Другой ландшафт, тот, в котором мы живем своей физической жизнью, также представлен на альбоме в различных вариантах. Жизненные исследования, которые кажутся интерлюдиями между более непосредственными музыкальными треками, представляют собой полевые записи, как из моих путешествий во время гастролей, так и из нашей жизни дома в студии. Сами треки - это, как всегда, мои попытки понять, как придать смысл нашей жизни здесь и сейчас, в повседневной жизни, как я ее воспринимаю.
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Max Richter - In A Landscape (coloured) (0602458823608) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 6850 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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