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Adriano Celentano - Atmosfera (0602475640936) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Adriano Celentano - Atmosfera (0602475640936) виниловая пластинка

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Adriano Celentano - Atmosfera (0602475640936) виниловая пластинка - фото 1
Adriano Celentano - Atmosfera (0602475640936) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Adriano Celentano
Альбом (сингл)
Atmosfera
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Adriano Celentano - Atmosfera (0602475640936) виниловая пластинка - фото 1
  • Adriano Celentano - Atmosfera (0602475640936) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706935
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Характеристики

Бренд
Clan Celentano
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Clan Celentano
Barcode
[0602475640936]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Adriano Celentano
Альбом (сингл)
Atmosfera
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Atmosfera, Splende La Notte, Prima Pagina, Te, Verit? Bel Giovane, Madonna Mia, Cammino
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Adriano Celentano - Atmosfera (0602475640936) виниловая пластинка

Студийный альбом итальянского музыканта Адриано Челентано, выпущенный в 1983 году. Альбом достиг 18-й позиции в итальянском хит-параде. Авторами песен являются Адриано Челентано, Джино Сантерколе, Лучано Беретта и Мики Дель Прете. Ремастированное переиздание 2025 года представлено на 180-граммовом виниле черного цвета. Адриано Челентано - итальянский музыкант, киноактёр, эстрадный певец, кинорежиссёр, композитор, общественный деятель и телеведущий. Челентано является одним из самых успешных и влиятельных исполнителей в истории итальянской музыки - за всю свою карьеру он исполнил около 600 песен, выпустил сорок один студийный альбом общим тиражом 150 миллионов экземпляров, а также снялся более чем в сорока кинофильмах. У российских зрителей пользуется большой популярностью благодаря кинокомедиям Блеф (1976), Укрощение строптивого (1980), Безумно влюблённый (1981) и Бинго-Бонго (1982). Обладатель двух премий Давид ди Донателло за лучшую мужскую роль в картинах Блеф (1976) и Бархатные ручки (1980). В 1989 году был награждён высшей премией города Милана - Ambrogino d’oro (Золотой Амвросий). В 2007 году возглавил список 100 самых ярких кинозвёзд по версии журнала Time Out.

Отзывы о товаре Adriano Celentano - Atmosfera (0602475640936) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Clan Celentano
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Clan Celentano
Barcode
[0602475640936]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Adriano Celentano
Альбом (сингл)
Atmosfera
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Atmosfera, Splende La Notte, Prima Pagina, Te, Verit? Bel Giovane, Madonna Mia, Cammino
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Студийный альбом итальянского музыканта Адриано Челентано, выпущенный в 1983 году. Альбом достиг 18-й позиции в итальянском хит-параде. Авторами песен являются Адриано Челентано, Джино Сантерколе, Лучано Беретта и Мики Дель Прете. Ремастированное переиздание 2025 года представлено на 180-граммовом виниле черного цвета. Адриано Челентано - итальянский музыкант, киноактёр, эстрадный певец, кинорежиссёр, композитор, общественный деятель и телеведущий. Челентано является одним из самых успешных и влиятельных исполнителей в истории итальянской музыки - за всю свою карьеру он исполнил около 600 песен, выпустил сорок один студийный альбом общим тиражом 150 миллионов экземпляров, а также снялся более чем в сорока кинофильмах. У российских зрителей пользуется большой популярностью благодаря кинокомедиям Блеф (1976), Укрощение строптивого (1980), Безумно влюблённый (1981) и Бинго-Бонго (1982). Обладатель двух премий Давид ди Донателло за лучшую мужскую роль в картинах Блеф (1976) и Бархатные ручки (1980). В 1989 году был награждён высшей премией города Милана - Ambrogino d’oro (Золотой Амвросий). В 2007 году возглавил список 100 самых ярких кинозвёзд по версии журнала Time Out.
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Adriano Celentano - Atmosfera (0602475640936) виниловая пластинка - по цене 5020 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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