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Richard Galliano - Piazzolla Forever (4050538710489) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Richard Galliano - Piazzolla Forever (4050538710489) виниловая пластинка

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Richard Galliano - Piazzolla Forever (4050538710489) виниловая пластинка - фото 1
Richard Galliano - Piazzolla Forever (4050538710489) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Richard Galliano
Альбом (сингл)
Piazzolla Forever
Жанр
Зарубежные композиторы
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Richard Galliano - Piazzolla Forever (4050538710489) виниловая пластинка - фото 1
  • Richard Galliano - Piazzolla Forever (4050538710489) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706903
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Richard Galliano - Piazzolla Forever (4050538710489) виниловая пластинка
5 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bertelsmann Music Group
Barcode
[4050538710489]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Richard Galliano
Альбом (сингл)
Piazzolla Forever
Жанр
Зарубежные композиторы
Трек-лист
Verano Porteno, Primavera Portena, Sur - Regreso al Amor, Michelangelo 70, Concerto pour Bandoneon et orchestre: 1er mouvement (allegro) Concerto pour Bandoneon et orchestre: 2e mouvement (moderato), Concerto pour Bandon?on et orchestre: 3e mouvement (pesto), Milonga del Angel, Libertango, Laura et Astor, Opale Concerto : 3e mouvement (allegro energico), Tango pour Claude, Invierno Porteno, Otono Porteno, Oblivion
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Richard Galliano - Piazzolla Forever (4050538710489) виниловая пластинка

Альбом известного аккордеониста и композитора Ричарда Галльяно, выпущенный на виниле в формате 2 LP. Альбом посвящен музыке аргентинского композитора Астора Пьяццоллы, который является одним из самых влиятельных музыкантов в жанре танго и фьюжн-музыки.

Отзывы о товаре Richard Galliano - Piazzolla Forever (4050538710489) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bertelsmann Music Group
Barcode
[4050538710489]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Richard Galliano
Альбом (сингл)
Piazzolla Forever
Жанр
Зарубежные композиторы
Трек-лист
Verano Porteno, Primavera Portena, Sur - Regreso al Amor, Michelangelo 70, Concerto pour Bandoneon et orchestre: 1er mouvement (allegro) Concerto pour Bandoneon et orchestre: 2e mouvement (moderato), Concerto pour Bandon?on et orchestre: 3e mouvement (pesto), Milonga del Angel, Libertango, Laura et Astor, Opale Concerto : 3e mouvement (allegro energico), Tango pour Claude, Invierno Porteno, Otono Porteno, Oblivion
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Альбом известного аккордеониста и композитора Ричарда Галльяно, выпущенный на виниле в формате 2 LP. Альбом посвящен музыке аргентинского композитора Астора Пьяццоллы, который является одним из самых влиятельных музыкантов в жанре танго и фьюжн-музыки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Richard Galliano - Piazzolla Forever (4050538710489) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5210 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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