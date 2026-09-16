Richard Galliano - Piazzolla Forever (4050538710489) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Richard Galliano
Альбом (сингл)
Piazzolla Forever
Жанр
Зарубежные композиторы
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб.
В наличии
Код товара: 706903
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5 210 руб.
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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bertelsmann Music Group
Barcode
[4050538710489]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Richard Galliano
Альбом (сингл)
Piazzolla Forever
Жанр
Зарубежные композиторы
Трек-лист
Verano Porteno, Primavera Portena, Sur - Regreso al Amor, Michelangelo 70, Concerto pour Bandoneon et orchestre: 1er mouvement (allegro) Concerto pour Bandoneon et orchestre: 2e mouvement (moderato), Concerto pour Bandon?on et orchestre: 3e mouvement (pesto), Milonga del Angel, Libertango, Laura et Astor, Opale Concerto : 3e mouvement (allegro energico), Tango pour Claude, Invierno Porteno, Otono Porteno, Oblivion
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Richard Galliano - Piazzolla Forever (4050538710489) виниловая пластинка
Альбом известного аккордеониста и композитора Ричарда Галльяно, выпущенный на виниле в формате 2 LP. Альбом посвящен музыке аргентинского композитора Астора Пьяццоллы, который является одним из самых влиятельных музыкантов в жанре танго и фьюжн-музыки.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bertelsmann Music Group
Barcode
[4050538710489]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Richard Galliano
Альбом (сингл)
Piazzolla Forever
Жанр
Зарубежные композиторы
Трек-лист
Verano Porteno, Primavera Portena, Sur - Regreso al Amor, Michelangelo 70, Concerto pour Bandoneon et orchestre: 1er mouvement (allegro) Concerto pour Bandoneon et orchestre: 2e mouvement (moderato), Concerto pour Bandon?on et orchestre: 3e mouvement (pesto), Milonga del Angel, Libertango, Laura et Astor, Opale Concerto : 3e mouvement (allegro energico), Tango pour Claude, Invierno Porteno, Otono Porteno, Oblivion
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Альбом известного аккордеониста и композитора Ричарда Галльяно, выпущенный на виниле в формате 2 LP. Альбом посвящен музыке аргентинского композитора Астора Пьяццоллы, который является одним из самых влиятельных музыкантов в жанре танго и фьюжн-музыки.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Richard Galliano - Piazzolla Forever (4050538710489) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5210 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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