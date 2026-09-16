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Art Blakey - Hard Drive (4050538816136) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Art Blakey - Hard Drive (4050538816136) виниловая пластинка

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Art Blakey - Hard Drive (4050538816136) виниловая пластинка - фото 1
Art Blakey - Hard Drive (4050538816136) виниловая пластинка - фото 2
Art Blakey - Hard Drive (4050538816136) виниловая пластинка - фото 3
Art Blakey - Hard Drive (4050538816136) виниловая пластинка - фото 4
Art Blakey - Hard Drive (4050538816136) виниловая пластинка - фото 5
Art Blakey - Hard Drive (4050538816136) виниловая пластинка - фото 6
Art Blakey - Hard Drive (4050538816136) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Art Blakey
Альбом (сингл)
Hard Drive
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Art Blakey - Hard Drive (4050538816136) виниловая пластинка - фото 1
  • Art Blakey - Hard Drive (4050538816136) виниловая пластинка - фото 2
  • Art Blakey - Hard Drive (4050538816136) виниловая пластинка - фото 3
  • Art Blakey - Hard Drive (4050538816136) виниловая пластинка - фото 4
  • Art Blakey - Hard Drive (4050538816136) виниловая пластинка - фото 5
  • Art Blakey - Hard Drive (4050538816136) виниловая пластинка - фото 6
  • Art Blakey - Hard Drive (4050538816136) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706899
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Art Blakey - Hard Drive (4050538816136) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bertelsmann Music Group
Barcode
[4050538816136]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Art Blakey
Альбом (сингл)
Hard Drive
Жанр
Jazz
Трек-лист
For Minors Only, Right Down Front, Deo-X, Sweet Sakeena, For Miles and Miles Krafty, Late Spring
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Art Blakey - Hard Drive (4050538816136) виниловая пластинка

Альбом, записанный легендарным джазовым барабанщиком Артом Блейки и его группой The Jazz Messengers. Выпущенный в 1968 году, этот альбом стал одним из важных релизов в карьере Блейки и группы, которая известна своим вкладом в развитие боп и пост-боп джаза.

Отзывы о товаре Art Blakey - Hard Drive (4050538816136) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bertelsmann Music Group
Barcode
[4050538816136]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Art Blakey
Альбом (сингл)
Hard Drive
Жанр
Jazz
Трек-лист
For Minors Only, Right Down Front, Deo-X, Sweet Sakeena, For Miles and Miles Krafty, Late Spring
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Альбом, записанный легендарным джазовым барабанщиком Артом Блейки и его группой The Jazz Messengers. Выпущенный в 1968 году, этот альбом стал одним из важных релизов в карьере Блейки и группы, которая известна своим вкладом в развитие боп и пост-боп джаза.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Art Blakey - Hard Drive (4050538816136) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4270 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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