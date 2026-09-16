Black Sabbath - The Eternal Idol (coloured) (4099964129120) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
The Eternal Idol
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб.
В наличии
Код товара: 706897
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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bertelsmann Music Group
Barcode
[4099964129120]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
The Eternal Idol
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
The Shining, Ancient Warrior, Hard Life to Love, Glory Ride, Born to Lose Nightmare, Scarlet Pimpernel, Lost Forever, Eternal Idol
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Black Sabbath - The Eternal Idol (coloured) (4099964129120) виниловая пластинка
The Eternal Idol — 13-й альбом Black Sabbath, изначально выпущенный в конце 1987 года. Издание на красном полупрозрачном виниле к RSD 2025. Это первый альбом Sabbath с вокалистом Тони Мартином, который пел на пяти студийных альбомах Sabbath в период с 1987 по 1995 год (за исключением Dehumanizer 1992 года). Включает хит «The Shining».
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Теги товара: Black Sabbath, Цветной винил
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bertelsmann Music Group
Barcode
[4099964129120]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
The Eternal Idol
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
The Shining, Ancient Warrior, Hard Life to Love, Glory Ride, Born to Lose Nightmare, Scarlet Pimpernel, Lost Forever, Eternal Idol
Развернуть
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
The Eternal Idol — 13-й альбом Black Sabbath, изначально выпущенный в конце 1987 года. Издание на красном полупрозрачном виниле к RSD 2025. Это первый альбом Sabbath с вокалистом Тони Мартином, который пел на пяти студийных альбомах Sabbath в период с 1987 по 1995 год (за исключением Dehumanizer 1992 года). Включает хит «The Shining».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Black Sabbath, Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Black Sabbath, Цветной винил
Black Sabbath - The Eternal Idol (coloured) (4099964129120) виниловая пластинка - по цене 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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