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Charles Pasi - Zebra (0602508687129) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Charles Pasi - Zebra (0602508687129) виниловая пластинка

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Charles Pasi - Zebra (0602508687129) виниловая пластинка - фото 1
Charles Pasi - Zebra (0602508687129) виниловая пластинка - фото 2
Charles Pasi - Zebra (0602508687129) виниловая пластинка - фото 3
Charles Pasi - Zebra (0602508687129) виниловая пластинка - фото 4
Charles Pasi - Zebra (0602508687129) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Charles Pasi
Альбом (сингл)
Zebra
Жанр
Indie Pop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Charles Pasi - Zebra (0602508687129) виниловая пластинка - фото 1
  • Charles Pasi - Zebra (0602508687129) виниловая пластинка - фото 2
  • Charles Pasi - Zebra (0602508687129) виниловая пластинка - фото 3
  • Charles Pasi - Zebra (0602508687129) виниловая пластинка - фото 4
  • Charles Pasi - Zebra (0602508687129) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 090 руб. 
Начислим 180 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706887
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Charles Pasi - Zebra (0602508687129) виниловая пластинка
5 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602508687129]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Charles Pasi
Альбом (сингл)
Zebra
Жанр
Indie Pop
Трек-лист
Happy Single, Warm Embrace, Back To Casablanca, Dont Blame Me, Silence 10 Years Old, Mike And Richie, Hello Spain, Monsters On The Ceiling, Elio
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Charles Pasi - Zebra (0602508687129) виниловая пластинка

Новый альбом французского инди-поп музыканта.

Отзывы о товаре Charles Pasi - Zebra (0602508687129) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602508687129]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Charles Pasi
Альбом (сингл)
Zebra
Жанр
Indie Pop
Трек-лист
Happy Single, Warm Embrace, Back To Casablanca, Dont Blame Me, Silence 10 Years Old, Mike And Richie, Hello Spain, Monsters On The Ceiling, Elio
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Новый альбом французского инди-поп музыканта.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Charles Pasi - Zebra (0602508687129) виниловая пластинка - стоимость товара 5090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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