Bobby Hutcherson - Medina (Analogue, Tone Poet) (0602448498564) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bobby Hutcherson
Альбом (сингл)
Medina
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 390 руб.
В наличии
Код товара: 706882
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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602448498564]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bobby Hutcherson
Альбом (сингл)
Medina
Жанр
Jazz
Трек-лист
Avis, Comes Spring, Daves Chant, Orientale, Medina Ungano
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Bobby Hutcherson - Medina (Analogue, Tone Poet) (0602448498564) виниловая пластинка
Новое переиздание на 180-граммовом виниле альбома джазового вибрафониста Бобби Хатчерсона Medina, первоначально выпущенного в 1980 году. На альбоме Medina, записанном в 1969-м и выпущенном Blue Note Records в 1980 году, вибрафонист Бобби Хатчерсон продолжил невероятно вдохновляющее сотрудничество с тенор-саксофонистом Гарольдом Лэндом, начатое им ранее на альбоме Total Eclipse. Хатчерсону и великолепным музыкантам его квинтета удалось заставить оригинальные композиции, которые уходят корнями в модальный пост-боп и довольно требовательны, звучать удивительно проникновенно. Бобби Хатчерсон (вибрафон), Гарольд Лэнд (тенор-саксофон и флейта), Стэнли Коуэлл (фортепиано), Реджи Джонсон (бас), Джо Чамберс (ударные)
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Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602448498564]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bobby Hutcherson
Альбом (сингл)
Medina
Жанр
Jazz
Трек-лист
Avis, Comes Spring, Daves Chant, Orientale, Medina Ungano
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Новое переиздание на 180-граммовом виниле альбома джазового вибрафониста Бобби Хатчерсона Medina, первоначально выпущенного в 1980 году. На альбоме Medina, записанном в 1969-м и выпущенном Blue Note Records в 1980 году, вибрафонист Бобби Хатчерсон продолжил невероятно вдохновляющее сотрудничество с тенор-саксофонистом Гарольдом Лэндом, начатое им ранее на альбоме Total Eclipse. Хатчерсону и великолепным музыкантам его квинтета удалось заставить оригинальные композиции, которые уходят корнями в модальный пост-боп и довольно требовательны, звучать удивительно проникновенно. Бобби Хатчерсон (вибрафон), Гарольд Лэнд (тенор-саксофон и флейта), Стэнли Коуэлл (фортепиано), Реджи Джонсон (бас), Джо Чамберс (ударные)
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Bobby Hutcherson - Medina (Analogue, Tone Poet) (0602448498564) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 6390 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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