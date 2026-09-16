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Code Orange - The Above (coloured) (0197188579760) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Code Orange - The Above (coloured) (0197188579760) виниловая пластинка

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Code Orange - The Above (coloured) (0197188579760) виниловая пластинка - фото 1
Code Orange - The Above (coloured) (0197188579760) виниловая пластинка - фото 2
Code Orange - The Above (coloured) (0197188579760) виниловая пластинка - фото 3
Code Orange - The Above (coloured) (0197188579760) виниловая пластинка - фото 4
Code Orange - The Above (coloured) (0197188579760) виниловая пластинка - фото 5
Code Orange - The Above (coloured) (0197188579760) виниловая пластинка - фото 6
Code Orange - The Above (coloured) (0197188579760) виниловая пластинка - фото 7
Code Orange - The Above (coloured) (0197188579760) виниловая пластинка - фото 8
Code Orange - The Above (coloured) (0197188579760) виниловая пластинка - фото 9
Code Orange - The Above (coloured) (0197188579760) виниловая пластинка - фото 10
Code Orange - The Above (coloured) (0197188579760) виниловая пластинка - фото 11
Code Orange - The Above (coloured) (0197188579760) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Code Orange
Альбом (сингл)
The Above
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Code Orange - The Above (coloured) (0197188579760) виниловая пластинка - фото 1
  • Code Orange - The Above (coloured) (0197188579760) виниловая пластинка - фото 2
  • Code Orange - The Above (coloured) (0197188579760) виниловая пластинка - фото 3
  • Code Orange - The Above (coloured) (0197188579760) виниловая пластинка - фото 4
  • Code Orange - The Above (coloured) (0197188579760) виниловая пластинка - фото 5
  • Code Orange - The Above (coloured) (0197188579760) виниловая пластинка - фото 6
  • Code Orange - The Above (coloured) (0197188579760) виниловая пластинка - фото 7
  • Code Orange - The Above (coloured) (0197188579760) виниловая пластинка - фото 8
  • Code Orange - The Above (coloured) (0197188579760) виниловая пластинка - фото 9
  • Code Orange - The Above (coloured) (0197188579760) виниловая пластинка - фото 10
  • Code Orange - The Above (coloured) (0197188579760) виниловая пластинка - фото 11
  • Code Orange - The Above (coloured) (0197188579760) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706873
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Code Orange - The Above (coloured) (0197188579760) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Grape Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Grape Music
Barcode
[0197188579760]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Code Orange
Альбом (сингл)
The Above
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Never Far Apart, Theatre Of Cruelty, Take Shape, The Mask Of Sanity Slips, Mirror A Drone Opting Out Of The Hive, I Fly, Splinter The Soul, The Game, Grooming My Replacement, Snapshot, But A Dream., Circle Through, The Above
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Code Orange - The Above (coloured) (0197188579760) виниловая пластинка

Новый альбом американской хардкор-панк-группы Code Orange. The Above является продолжением получившего признание критиков альбома 2020 года Underneath, который принес группе вторую номинацию на Грэмми. «Underneath» завершил 2020 в нескольких списках на конец года, включая NPR, The York Times, Billboard, Noisey и Revolver. В поддержку нового альбома группа запланировала крупное мировое турне и выступала на одной сцене с $uicideboy$, Deftones, Slipknot, Korn, System of a Down, Loathe, Power Trip и многими другими. В новый альбом входит сингл «Take Shape» с Билли Корганом из The Smashing Pumpkins.

Отзывы о товаре Code Orange - The Above (coloured) (0197188579760) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Blue Grape Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Grape Music
Barcode
[0197188579760]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Code Orange
Альбом (сингл)
The Above
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Never Far Apart, Theatre Of Cruelty, Take Shape, The Mask Of Sanity Slips, Mirror A Drone Opting Out Of The Hive, I Fly, Splinter The Soul, The Game, Grooming My Replacement, Snapshot, But A Dream., Circle Through, The Above
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание
Новый альбом американской хардкор-панк-группы Code Orange. The Above является продолжением получившего признание критиков альбома 2020 года Underneath, который принес группе вторую номинацию на Грэмми. «Underneath» завершил 2020 в нескольких списках на конец года, включая NPR, The York Times, Billboard, Noisey и Revolver. В поддержку нового альбома группа запланировала крупное мировое турне и выступала на одной сцене с $uicideboy$, Deftones, Slipknot, Korn, System of a Down, Loathe, Power Trip и многими другими. В новый альбом входит сингл «Take Shape» с Билли Корганом из The Smashing Pumpkins.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Code Orange - The Above (coloured) (0197188579760) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4390 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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