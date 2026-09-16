Top.Mail.Ru
Justice - A Cross The Universe (5056556109693) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Justice - A Cross The Universe (5056556109693) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Justice - A Cross The Universe (5056556109693) виниловая пластинка - фото 1
Justice - A Cross The Universe (5056556109693) виниловая пластинка - фото 2
Justice - A Cross The Universe (5056556109693) виниловая пластинка - фото 3
Justice - A Cross The Universe (5056556109693) виниловая пластинка - фото 4
Justice - A Cross The Universe (5056556109693) виниловая пластинка - фото 5
Justice - A Cross The Universe (5056556109693) виниловая пластинка - фото 6
Justice - A Cross The Universe (5056556109693) виниловая пластинка - фото 7
Justice - A Cross The Universe (5056556109693) виниловая пластинка - фото 8
Justice - A Cross The Universe (5056556109693) виниловая пластинка - фото 9
Justice - A Cross The Universe (5056556109693) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Justice
Альбом (сингл)
A Cross The Universe
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Justice - A Cross The Universe (5056556109693) виниловая пластинка - фото 1
  • Justice - A Cross The Universe (5056556109693) виниловая пластинка - фото 2
  • Justice - A Cross The Universe (5056556109693) виниловая пластинка - фото 3
  • Justice - A Cross The Universe (5056556109693) виниловая пластинка - фото 4
  • Justice - A Cross The Universe (5056556109693) виниловая пластинка - фото 5
  • Justice - A Cross The Universe (5056556109693) виниловая пластинка - фото 6
  • Justice - A Cross The Universe (5056556109693) виниловая пластинка - фото 7
  • Justice - A Cross The Universe (5056556109693) виниловая пластинка - фото 8
  • Justice - A Cross The Universe (5056556109693) виниловая пластинка - фото 9
  • Justice - A Cross The Universe (5056556109693) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706865
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Justice - A Cross The Universe (5056556109693) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Because Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Because Music
Barcode
[5056556109693]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Justice
Альбом (сингл)
A Cross The Universe
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Intro, Genesis, Phantom Part 1, Phantom Part 1.5, D.A.N.C.E D.A.N.C.E Part 2, DVNO, Waters Of Nazareth (Prelude), Two Minutes To Midnight, TTHHEE PPAARRTTYY, Let There Be Light, Stress, We Are Your Friends (Reprise), Waters Of Nazareth, Phantom Part. 2, Encore, NY Excuse, Final
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Justice - A Cross The Universe (5056556109693) виниловая пластинка

A Cross the Universe включает в себя живые выступления группы, а также закулисные моменты, что позволяет зрителям погрузиться в атмосферу концертов Justice. Музыка в фильме сочетает в себе элементы электронной музыки, хауса и рок-музыки, что делает их выступления динамичными и энергичными.

Отзывы о товаре Justice - A Cross The Universe (5056556109693) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Because Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Because Music
Barcode
[5056556109693]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Justice
Альбом (сингл)
A Cross The Universe
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Intro, Genesis, Phantom Part 1, Phantom Part 1.5, D.A.N.C.E D.A.N.C.E Part 2, DVNO, Waters Of Nazareth (Prelude), Two Minutes To Midnight, TTHHEE PPAARRTTYY, Let There Be Light, Stress, We Are Your Friends (Reprise), Waters Of Nazareth, Phantom Part. 2, Encore, NY Excuse, Final
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Описание
A Cross the Universe включает в себя живые выступления группы, а также закулисные моменты, что позволяет зрителям погрузиться в атмосферу концертов Justice. Музыка в фильме сочетает в себе элементы электронной музыки, хауса и рок-музыки, что делает их выступления динамичными и энергичными.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Justice - A Cross The Universe (5056556109693) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6040 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...