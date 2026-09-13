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Ноггано - Первый (4620032918683) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ноггано - Первый (4620032918683) виниловая пластинка

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Ноггано - Первый (4620032918683) виниловая пластинка - фото 1
Ноггано - Первый (4620032918683) виниловая пластинка - фото 2
Ноггано - Первый (4620032918683) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ноггано
Альбом (сингл)
ПЕРВЫЙ
Жанр
Русский рэп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ноггано - Первый (4620032918683) виниловая пластинка - фото 1
  • Ноггано - Первый (4620032918683) виниловая пластинка - фото 2
  • Ноггано - Первый (4620032918683) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706148
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Характеристики

Бренд
Панорама Рекордс
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Panorama Records
Barcode
[4620032918683]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ноггано
Альбом (сингл)
ПЕРВЫЙ
Жанр
Русский рэп
Трек-лист
Птицы, Супер-герой, Застрахуй, Насос, Кирпичи, У Ноггано Депрессия, Матрешки, Играй, Гитара, Голос Андеграунда, Шоу-Биз, Пати У Ноггано, А. Пальчиков, Дурка, Дискавери, Кип Ит Риал
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ноггано - Первый (4620032918683) виниловая пластинка

Ноггано - Первый (4620032918683) виниловая пластинка



Теги товара: Rap

Отзывы о товаре Ноггано - Первый (4620032918683) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Панорама Рекордс
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Panorama Records
Barcode
[4620032918683]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ноггано
Альбом (сингл)
ПЕРВЫЙ
Жанр
Русский рэп
Трек-лист
Птицы, Супер-герой, Застрахуй, Насос, Кирпичи, У Ноггано Депрессия, Матрешки, Играй, Гитара, Голос Андеграунда, Шоу-Биз, Пати У Ноггано, А. Пальчиков, Дурка, Дискавери, Кип Ит Риал
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Ноггано - Первый (4620032918683) виниловая пластинка


Теги товара: Rap
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Отзывы


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