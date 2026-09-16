Top.Mail.Ru
Testament - Brotherhood Of The Snake (Green) (0727361383190) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Testament - Brotherhood Of The Snake (Green) (0727361383190) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Testament - Brotherhood Of The Snake (Green) (0727361383190) виниловая пластинка - фото 1
Testament - Brotherhood Of The Snake (Green) (0727361383190) виниловая пластинка - фото 2
Testament - Brotherhood Of The Snake (Green) (0727361383190) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Testament
Альбом (сингл)
Brotherhood Of The Snake
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Testament - Brotherhood Of The Snake (Green) (0727361383190) виниловая пластинка - фото 1
  • Testament - Brotherhood Of The Snake (Green) (0727361383190) виниловая пластинка - фото 2
  • Testament - Brotherhood Of The Snake (Green) (0727361383190) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706126
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Testament - Brotherhood Of The Snake (Green) (0727361383190) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361383190]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Testament
Альбом (сингл)
Brotherhood Of The Snake
Трек-лист
Brotherhood Of The Snake, The Pale King, Black Jack, Born In A Rut, Centuries Of Suffering Seven Seals, Neptunes Spear, Stronghold, The Number Game, Canna-Business
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Testament - Brotherhood Of The Snake (Green) (0727361383190) виниловая пластинка

Одиннадцатый студийный альбом американской трэш-метал-группы Testament, выпущенный первоначально в 2016 году.. Издание на цветном виниле.. Чак Билли (вокал), Эрик Петерсон (гитара), Алекс Сколник (гитара), Стив ДиДжорджио (бас) и Джин Хоглан (ударные) записали и выпустили свой одинадцатый альбом в 2016 году. Он стал долгожданным продолжением их Dark Roots of Earth 2012 года. Уже оба предрелизных сингла Brotherhood Of The Snake и Stronghold показали, что группа вернулась с удвоенной силой. Один рок-хард-рифф гонится за другим на неизменно яростных битах. Они также нашли место для обширных соло. Над всем этим возвышается голос фронтмена Билли, который продемонстрировал, что он по-прежнему один из лучших в своей профессии. Brotherhood Of The Snake подтвердил легендарный статус Testament и получил положительные отзывы от критиков.

Отзывы о товаре Testament - Brotherhood Of The Snake (Green) (0727361383190) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361383190]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Testament
Альбом (сингл)
Brotherhood Of The Snake
Трек-лист
Brotherhood Of The Snake, The Pale King, Black Jack, Born In A Rut, Centuries Of Suffering Seven Seals, Neptunes Spear, Stronghold, The Number Game, Canna-Business
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Ограниченный тираж
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Одиннадцатый студийный альбом американской трэш-метал-группы Testament, выпущенный первоначально в 2016 году.. Издание на цветном виниле.. Чак Билли (вокал), Эрик Петерсон (гитара), Алекс Сколник (гитара), Стив ДиДжорджио (бас) и Джин Хоглан (ударные) записали и выпустили свой одинадцатый альбом в 2016 году. Он стал долгожданным продолжением их Dark Roots of Earth 2012 года. Уже оба предрелизных сингла Brotherhood Of The Snake и Stronghold показали, что группа вернулась с удвоенной силой. Один рок-хард-рифф гонится за другим на неизменно яростных битах. Они также нашли место для обширных соло. Над всем этим возвышается голос фронтмена Билли, который продемонстрировал, что он по-прежнему один из лучших в своей профессии. Brotherhood Of The Snake подтвердил легендарный статус Testament и получил положительные отзывы от критиков.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Testament - Brotherhood Of The Snake (Green) (0727361383190) виниловая пластинка – стоимость товара 4270 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...