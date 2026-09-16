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Level 42 - Collected (0602557110241) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Level 42 - Collected (0602557110241) виниловая пластинка

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Level 42 - Collected (0602557110241) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706100
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Level 42 - Collected (0602557110241) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Level 42 - Collected (0602557110241) виниловая пластинка

Коллекция ремастрированных композиций раннего периода группы Level 42, от Starchild до Tracie и Take A Look, включая хиты Love Fames, Hot Water и Running In The Family. Издание на 180-ти граммовом двойном аудиофильском виниле включает в себя 4-х страничный буклет с оригинальными вкладышами. Level 42 - британская группа образовавшаяся в 1979 году на острове Уайт, Англия, и исполнявшая изначально джаз-фанк-фьюжн и впоследствии поп-рок с элементами фанка, джаза и ритм-энд-блюза. В 1980-1994 годах 30 синглов Level 42 входили в UK Singles Chart: наивысший результат (#3, 1986) имел Lessons in Love. Из 14 альбомов группы, входивших в UK Album Charts, два - Running in the Family (1987) и Staring at the Sun (1988) поднимались в списках до 2-го места.

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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Коллекция ремастрированных композиций раннего периода группы Level 42, от Starchild до Tracie и Take A Look, включая хиты Love Fames, Hot Water и Running In The Family. Издание на 180-ти граммовом двойном аудиофильском виниле включает в себя 4-х страничный буклет с оригинальными вкладышами. Level 42 - британская группа образовавшаяся в 1979 году на острове Уайт, Англия, и исполнявшая изначально джаз-фанк-фьюжн и впоследствии поп-рок с элементами фанка, джаза и ритм-энд-блюза. В 1980-1994 годах 30 синглов Level 42 входили в UK Singles Chart: наивысший результат (#3, 1986) имел Lessons in Love. Из 14 альбомов группы, входивших в UK Album Charts, два - Running in the Family (1987) и Staring at the Sun (1988) поднимались в списках до 2-го места.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Level 42 - Collected (0602557110241) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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