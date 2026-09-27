Top.Mail.Ru
Equilibrium - Renegades (0727361453015) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Equilibrium - Renegades (0727361453015) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Equilibrium - Renegades (0727361453015) виниловая пластинка - фото 1
Equilibrium - Renegades (0727361453015) виниловая пластинка - фото 2
Equilibrium - Renegades (0727361453015) виниловая пластинка - фото 3
Equilibrium - Renegades (0727361453015) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Equilibrium
Альбом (сингл)
RENEGADES
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Equilibrium - Renegades (0727361453015) виниловая пластинка - фото 1
  • Equilibrium - Renegades (0727361453015) виниловая пластинка - фото 2
  • Equilibrium - Renegades (0727361453015) виниловая пластинка - фото 3
  • Equilibrium - Renegades (0727361453015) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 090 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706087
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Equilibrium - Renegades (0727361453015) виниловая пластинка
4 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361453015]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Equilibrium
Альбом (сингл)
RENEGADES
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Renegades - A Lost Generation, Tornado, Himmel und Feuer, Path Of Destiny, Moonlight Kawaakari - The Periphery Of The Mind, Johnny B, Final Tear, Hype Train, Rise Of The Phoenix
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Equilibrium - Renegades (0727361453015) виниловая пластинка

Альбом немецкой группы Equilibrium, выпущенный в 2020 году. Группа известна своим уникальным стилем, который сочетает элементы фолк-метала, симфонического метала и пауэр-метала.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Equilibrium - Renegades (0727361453015) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361453015]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Equilibrium
Альбом (сингл)
RENEGADES
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Renegades - A Lost Generation, Tornado, Himmel und Feuer, Path Of Destiny, Moonlight Kawaakari - The Periphery Of The Mind, Johnny B, Final Tear, Hype Train, Rise Of The Phoenix
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Альбом немецкой группы Equilibrium, выпущенный в 2020 году. Группа известна своим уникальным стилем, который сочетает элементы фолк-метала, симфонического метала и пауэр-метала.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Equilibrium - Renegades (0727361453015) виниловая пластинка – стоимость товара 4090 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...