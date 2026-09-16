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Enslaved - E (Natural) (0727361420635) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Enslaved - E (Natural) (0727361420635) виниловая пластинка

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Enslaved - E (Natural) (0727361420635) виниловая пластинка - фото 1
Enslaved - E (Natural) (0727361420635) виниловая пластинка - фото 2
Enslaved - E (Natural) (0727361420635) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Enslaved
Альбом (сингл)
E
Жанр
Зарубежный Black Metal
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Enslaved - E (Natural) (0727361420635) виниловая пластинка - фото 1
  • Enslaved - E (Natural) (0727361420635) виниловая пластинка - фото 2
  • Enslaved - E (Natural) (0727361420635) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706086
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Enslaved - E (Natural) (0727361420635) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361420635]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Enslaved
Альбом (сингл)
E
Жанр
Зарубежный Black Metal
Трек-лист
Storm Son, The Rivers Mouth, Sacred Horse, Axis Of The Worlds, Feathers Of Eolh Hiindsiight
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Страна производства
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Enslaved - E (Natural) (0727361420635) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Storm Son, The Rivers Mouth, Sacred Horse, Axis Of The Worlds, Feathers Of Eolh Hiindsiight



Теги товара: Метал

Отзывы о товаре Enslaved - E (Natural) (0727361420635) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361420635]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Enslaved
Альбом (сингл)
E
Жанр
Зарубежный Black Metal
Трек-лист
Storm Son, The Rivers Mouth, Sacred Horse, Axis Of The Worlds, Feathers Of Eolh Hiindsiight
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Страна производства
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Storm Son, The Rivers Mouth, Sacred Horse, Axis Of The Worlds, Feathers Of Eolh Hiindsiight


Теги товара: Метал
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Enslaved - E (Natural) (0727361420635) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4740 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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