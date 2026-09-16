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Biig Piig - 11:11 (0198028662512) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Biig Piig - 11:11 (0198028662512) виниловая пластинка

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Biig Piig - 11:11 (0198028662512) виниловая пластинка - фото 1
Biig Piig - 11:11 (0198028662512) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Biig Piig
Альбом (сингл)
11:11
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Biig Piig - 11:11 (0198028662512) виниловая пластинка - фото 1
  • Biig Piig - 11:11 (0198028662512) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706070
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Biig Piig - 11:11 (0198028662512) виниловая пластинка
3 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198028662512]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Biig Piig
Альбом (сингл)
11:11
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
4AM, Ponytail, Cynical, Favourite Girl, I Keep Losing Sleep 38601, Decimal, Silhouette, Stay Home, One Way Ticket, Brighter Day
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Страна производства
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Biig Piig - 11:11 (0198028662512) виниловая пластинка

Ирландская певица и рэпер Biig Piig (Джесс Смит) объявила о выпуске своего дебютного полноформатного альбома 11:11. Издание на виниле.. Ирландская певица и рэпер Biig Piig, живущая в Западном Лондоне, с 2017 года создает зажигательные хип-хоп и нео-соул-джемы, выпустив несколько мини-альбомов. «11:11 было повторяющимся числом на протяжении всей моей жизни», — рассказывает Biig Piig о дебютном альбоме, — «особенно во время написания этой пластинки. Всякий раз, когда я его вижу, я нахожу время, чтобы поразмышлять и помечтать о будущих возможностях. Этот альбом фиксирует различные моменты моего путешествия, символизируя синхронность — идею о том, что все происходит по какой-то причине, именно так, как должно быть. Несмотря на взлеты и падения, этот процесс был именно тем, чем он должен был быть. 11:11 представляет мои размышления за последние два года и ту опору, которую я нашла на этом пути».

Отзывы о товаре Biig Piig - 11:11 (0198028662512) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198028662512]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Biig Piig
Альбом (сингл)
11:11
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
4AM, Ponytail, Cynical, Favourite Girl, I Keep Losing Sleep 38601, Decimal, Silhouette, Stay Home, One Way Ticket, Brighter Day
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Страна производства
США
Описание
Ирландская певица и рэпер Biig Piig (Джесс Смит) объявила о выпуске своего дебютного полноформатного альбома 11:11. Издание на виниле.. Ирландская певица и рэпер Biig Piig, живущая в Западном Лондоне, с 2017 года создает зажигательные хип-хоп и нео-соул-джемы, выпустив несколько мини-альбомов. «11:11 было повторяющимся числом на протяжении всей моей жизни», — рассказывает Biig Piig о дебютном альбоме, — «особенно во время написания этой пластинки. Всякий раз, когда я его вижу, я нахожу время, чтобы поразмышлять и помечтать о будущих возможностях. Этот альбом фиксирует различные моменты моего путешествия, символизируя синхронность — идею о том, что все происходит по какой-то причине, именно так, как должно быть. Несмотря на взлеты и падения, этот процесс был именно тем, чем он должен был быть. 11:11 представляет мои размышления за последние два года и ту опору, которую я нашла на этом пути».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Biig Piig - 11:11 (0198028662512) виниловая пластинка – стоимость товара 3320 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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