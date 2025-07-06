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Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 12/256Gb Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 12/256Gb Black

34 Отзывы
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Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 1
Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 2
Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 3
Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 4
Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 5
Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 6
Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 7
Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 8
Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 9
Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 10
Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 11
Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 12
Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 13
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Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 15
Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 16
Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 17
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Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 21
Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Tecno Camon 40 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2436x1080
Процессор
MediaTek D7300 Ultimate
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 1
  • Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 2
  • Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 3
  • Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 4
  • Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 5
  • Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 6
  • Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 7
  • Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 8
  • Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 9
  • Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 10
  • Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 11
  • Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 12
  • Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 13
  • Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 14
  • Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 15
  • Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 16
  • Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 17
  • Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 18
  • Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 19
  • Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 20
  • Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 21
  • Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
22 590 руб.  34 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705594
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Характеристики

Бренд
TECNO
Тип товара
Смартфон
Комплектация
Смартфон, Зарядное устройство, USB-кабель, Скрепка для извлечения лотка SIM карт, Защитная пленка, Защитный чехол, Руководство по использованию, Гарантийный талон
Линейка
Tecno Camon 40 Pro
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
да
Класс защиты
IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2436x1080
Частота обновления, Гц
144
Процессор
MediaTek D7300 Ultimate
Частота процессора, МГц
2500
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
50+8
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
447
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
580

Описание товара Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 12/256Gb Black

Смартфоны TECNO предлагают идеальное сочетание современного дизайна, высокой производительности и надежности. Этот смартфон бренда TECNO произведен в Китае и предоставляется с гарантией на 12 месяцев, что дает пользователям уверенность в его качестве и долговечности. Одной из ключевых особенностей этого устройства является большой 6,78-дюймовый экран, который обеспечивает яркое и чёткое отображение благодаря современной технологии дисплея. Встроенная память объемом 256 Гб позволяет хранить все нужные файлы, фотографии и приложения без опасения исчерпания места. Смартфон оснащен мощным восьмиядерным процессором, который гарантирует плавную работу и быструю реакцию даже в режиме многозадачности. Аккумулятор ёмкостью 5200 мА·ч обеспечивает длительное время работы устройства, что позволяет использовать его без подзарядки в течение всего дня. Устройство поддерживает Bluetooth 5.2 для быстрой и стабильной передачи данных между устройствами. Смартфон имеет влагозащищенный корпус с классом защиты IP69, что делает его устойчивым к влаге и пригодным для использования в любых погодных условиях. Для фото- и видеосъемки смартфон оборудован двумя тыловыми камерами, что позволяет делать качественные снимки и видеозаписи. Также доступна возможность использования двух SIM-карт, что удобно для совмещения личных и рабочих контактов. Навигацию и ориентирование на местности обеспечивают системы GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou, что гарантирует точное определение местоположения в любых условиях. Все это делает смартфоны TECNO отличным выбором для тех, кто ценит баланс между производительностью, функциональностью и доступностью. Этот смартфон станет надежным помощником как в работе, так и в повседневной жизни.

Отзывы о товаре Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 12/256Gb Black

Источник: Яндекс Маркет
06.07.2025
Илгиз М.

Достоинства:


Комментарий:
отличный телефон, не хуже айфон 16
Источник: Яндекс Маркет
06.07.2025
Анна К.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон очень понравился ,заряд держит отлично,качество камеры,звука шикарные ,пришел очень быстро ,вообщем спасибо огромное,рекомендую!!!!
Источник: Яндекс Маркет
02.07.2025
Сабина

Достоинства:


Комментарий:
Хороший телефон, за хорошие деньги. Камера отличная, звук супер. Идёт в комплекте с чехлом, вообще удивили. Рекомендую к покупке. Очень очень надеюсь на долгую службу.
Источник: Яндекс Маркет
01.07.2025
Сергей Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Очень понравился. Всё отлично работает. Шустрый. Экран яркий. Фото отличные.\nПользуюсь уже около месяца впечатления очень хорошие, но один совет: поменяйте чехол на силиконовый. А то с родным чехлом стук об стол как бы аккуратно не клал, что вздрагиваешь, родной чехол защищает гораздо хуже. С силиконовым я перестал случайно задевать экран по бокам, гораздо удобнее держать в руке и NFC стал работать стабильнее. Вот теперь меня в телефоне вообще всё устраивает.
Источник: Яндекс Маркет
30.06.2025
Виталий Шаповалов

Достоинства:


Комментарий:
Товар хороший,пришёл быстро. Всё целое ,коробка,телефон. Рекомендую продавца!
Источник: Яндекс Маркет
28.06.2025
Сергей

Достоинства:


Комментарий:
телефон просто самолёт.акум и качество полностью соответствует описанию,рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
28.06.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
отличный личный мне очень понравилось рекомендую спасибо продавцу доставка быстрая раньше чем сроки
Источник: Яндекс Маркет
28.06.2025
Рус

Достоинства:


Комментарий:
Сам телефон отличный.Чехол з.у. в комплекте, думал защитное стекло или плёнка будет , а нет хрен там.
Источник: Яндекс Маркет
27.06.2025
Максим Т.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон просто бомба, долго выбирал какой приобрести и остановился на Camon 40 .\nЗа эти деньги телефон просто шикарный , в настройке никаких проблем не было .\nФото , видео , звук , изображения,всё шикарно.\nСпасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
16.06.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон отличный, ассистент рабочий, камера на удивление, очень хорошая, стаб нереальный, пользуюсь сам huawei honor x9a, по сравнению с ним все идентично, но камера, ассисент, технологии, индикации вау, советую, если не было изогнутого) дарил маме, у нее был этой же компании, изогнутый\nЧехол кстати, у других бы компаний такой бы видеть, порадовали)
Источник: Яндекс Маркет
16.06.2025
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
Качество хорошее, свои функции выполняет
Источник: Яндекс Маркет
14.06.2025
Максим С.

Достоинства:


Комментарий:
работает шустро,камера отличная и фронтальная и задняя,обновления расшифровываются,Элла отличный помощник.выбор был из нескольких телефонов этого ценового сегмента,в выборе не ошиблись.рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
14.06.2025
Козлов С.

Достоинства:


Комментарий:
С каждым разом всё лучше и лучше.Респект Техно вижу ,что учитывают пожелания пользователей так держать.Спасибо
Источник: Яндекс Маркет
12.06.2025
Улугбек Д.

Достоинства:


Комментарий:
отличный смартфон. пришёл вовремя. смартфон супер. рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
10.06.2025
Роман К.

Достоинства:


Комментарий:
Юзаю пока, позже напишу...
Источник: Яндекс Маркет
09.06.2025
Татьяна Г.

Достоинства:


Комментарий:
спасибо всё пришло целое, проверили работает, отпишемся как покажет в использовании
Источник: Яндекс Маркет
07.06.2025
Денис Т.

Достоинства:


Комментарий:
за свою цену телефон топ
Источник: Яндекс Маркет
06.06.2025
Виктор П.

Достоинства:


Комментарий:
лучше,чем camon 20p, но не совсем топ за свои деньги.радует,что для и кнопочку сделали
Источник: Яндекс Маркет
05.06.2025
Анатолий

Достоинства:


Комментарий:
Великолепный аппарат, мощная зарядка-45вт, за полчаса до 70% заряжает, фото бесподобные по качеству. Можно жестами, не касаясь экрана, отвечать на звонок или отклонять (прикольно)! Фоторедактор неплохой, на основе ИИ с мордой вашего лица делает картинки с разной одеждой и причесонами). Много всяких опций и приблуд, пока не всё освоил. Одна капля дёгтя–музыкальный проигрыватель, один масенький эквалайзер и более ничего! По сравнению с Редми более низкой категории проигрывает , нет ни добавления басов, ни иммерсионного звука, для меломанов – имейте ввиду, нужно ставить сторонный проигрыватель.\nХотя стерео звук явно выражен, при горизонтальной ориентации, звук хороший, есть ещё звуковые сценарии для разных случаев, кино или музыка и т.п., но не впечатлило.\nИИ иногда вместо ответа по существу несёт какую-то чушь))
Источник: Яндекс Маркет
04.06.2025
Ирина Н.

Достоинства:


Комментарий:
шустрый,лёгкий,зарядку держит долго
Источник: Яндекс Маркет
03.06.2025
Глеб Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон огонек) Все работает, летат)
Источник: Яндекс Маркет
03.06.2025
Роман С.

Достоинства:


Комментарий:
пока что все нравится
Источник: Яндекс Маркет
02.06.2025
Елена

Достоинства:


Комментарий:
За эту цену - великолепный! Очень быстрый. Ещё не во всём разобралась( много функций). Отличные камеры, звук.
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Максим Бессонов

Достоинства:


Комментарий:
отличный смартфон, шустрый.
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Анна Л.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон классный, удобный для женской ручки, небольшой. Солидно выглядит. Настройки интересные, отличаются от моего старого телефона.
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Майя О.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хороший телефон, все понравилось, спасибо продавцу рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Юрий Х.

Достоинства:


Комментарий:
очень понравился,шустрый,легкий,симпотный
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Евгения С.

Достоинства:


Комментарий:
телефон просто супер,заряд держит очень хорошо с учётом того что телефоном активно пользуюсь 24/7
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Ruslan T.

Достоинства:


Комментарий:
все супер, телефон огонь снимки делает качественные постараюсь втечение нескольких дней сделать фотографии и выложить в комментарии , если там можно будет... стериодинамики огонь звук прям 10 из 10, очень много полезных фишек в системе, при включении встретил ИИ помощник , но это было максимально долго (настройка), так же хочу отметить, что на экран будет наклеена пленка, а не стекло, чехол фирменный в комплекте пластиковый, но скорее всего буду менять на силиконовый, доверия к пластиковым чехлам нету, подбородок не большой у телефона, экран амолед, постараюсь что-то дописать ниже в комментариях , также задавайте вопросы постараюсь ответить
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Шахноза

Достоинства:


Комментарий:
телефон просто супер рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Иван В.

Достоинства:


Комментарий:
классный смартфон. удобный, фотографии получаются прекрасные
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Заказал 25 апреля, получил 28 апреля. Записывает разговоры. Можно повысить оперативную память на 3,5 или 8ГБ. Уже 2 раза было обновления системы. Работает в велосумки. За время использования проблем не было.
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Кент К.

Достоинства:


Комментарий:
телефон понравился \nвремя покажет
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Артем Ф.

Достоинства:


Комментарий:
В целом, впечатление приятное, интерфейс плавный, фото неплохие с учетом стоимости. Изогнутые рамки экрана спорно. Но мне с телефона от самсунг переходить больно, все же оболочка там куда проработанней, на мой взгляд.\nА так, наверное, топ за свои деньги.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
TECNO
Тип товара
Смартфон
Комплектация
Смартфон, Зарядное устройство, USB-кабель, Скрепка для извлечения лотка SIM карт, Защитная пленка, Защитный чехол, Руководство по использованию, Гарантийный талон
Линейка
Tecno Camon 40 Pro
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
да
Класс защиты
IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2436x1080
Частота обновления, Гц
144
Развернуть
Процессор
MediaTek D7300 Ultimate
Частота процессора, МГц
2500
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
50+8
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
447
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфоны TECNO предлагают идеальное сочетание современного дизайна, высокой производительности и надежности. Этот смартфон бренда TECNO произведен в Китае и предоставляется с гарантией на 12 месяцев, что дает пользователям уверенность в его качестве и долговечности. Одной из ключевых особенностей этого устройства является большой 6,78-дюймовый экран, который обеспечивает яркое и чёткое отображение благодаря современной технологии дисплея. Встроенная память объемом 256 Гб позволяет хранить все нужные файлы, фотографии и приложения без опасения исчерпания места. Смартфон оснащен мощным восьмиядерным процессором, который гарантирует плавную работу и быструю реакцию даже в режиме многозадачности. Аккумулятор ёмкостью 5200 мА·ч обеспечивает длительное время работы устройства, что позволяет использовать его без подзарядки в течение всего дня. Устройство поддерживает Bluetooth 5.2 для быстрой и стабильной передачи данных между устройствами. Смартфон имеет влагозащищенный корпус с классом защиты IP69, что делает его устойчивым к влаге и пригодным для использования в любых погодных условиях. Для фото- и видеосъемки смартфон оборудован двумя тыловыми камерами, что позволяет делать качественные снимки и видеозаписи. Также доступна возможность использования двух SIM-карт, что удобно для совмещения личных и рабочих контактов. Навигацию и ориентирование на местности обеспечивают системы GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou, что гарантирует точное определение местоположения в любых условиях. Все это делает смартфоны TECNO отличным выбором для тех, кто ценит баланс между производительностью, функциональностью и доступностью. Этот смартфон станет надежным помощником как в работе, так и в повседневной жизни.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
06.07.2025
Илгиз М.

Достоинства:


Комментарий:
отличный телефон, не хуже айфон 16
Источник: Яндекс Маркет
06.07.2025
Анна К.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон очень понравился ,заряд держит отлично,качество камеры,звука шикарные ,пришел очень быстро ,вообщем спасибо огромное,рекомендую!!!!
Источник: Яндекс Маркет
02.07.2025
Сабина

Достоинства:


Комментарий:
Хороший телефон, за хорошие деньги. Камера отличная, звук супер. Идёт в комплекте с чехлом, вообще удивили. Рекомендую к покупке. Очень очень надеюсь на долгую службу.
Источник: Яндекс Маркет
01.07.2025
Сергей Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Очень понравился. Всё отлично работает. Шустрый. Экран яркий. Фото отличные.\nПользуюсь уже около месяца впечатления очень хорошие, но один совет: поменяйте чехол на силиконовый. А то с родным чехлом стук об стол как бы аккуратно не клал, что вздрагиваешь, родной чехол защищает гораздо хуже. С силиконовым я перестал случайно задевать экран по бокам, гораздо удобнее держать в руке и NFC стал работать стабильнее. Вот теперь меня в телефоне вообще всё устраивает.
Источник: Яндекс Маркет
30.06.2025
Виталий Шаповалов

Достоинства:


Комментарий:
Товар хороший,пришёл быстро. Всё целое ,коробка,телефон. Рекомендую продавца!
Источник: Яндекс Маркет
28.06.2025
Сергей

Достоинства:


Комментарий:
телефон просто самолёт.акум и качество полностью соответствует описанию,рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
28.06.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
отличный личный мне очень понравилось рекомендую спасибо продавцу доставка быстрая раньше чем сроки
Источник: Яндекс Маркет
28.06.2025
Рус

Достоинства:


Комментарий:
Сам телефон отличный.Чехол з.у. в комплекте, думал защитное стекло или плёнка будет , а нет хрен там.
Источник: Яндекс Маркет
27.06.2025
Максим Т.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон просто бомба, долго выбирал какой приобрести и остановился на Camon 40 .\nЗа эти деньги телефон просто шикарный , в настройке никаких проблем не было .\nФото , видео , звук , изображения,всё шикарно.\nСпасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
16.06.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон отличный, ассистент рабочий, камера на удивление, очень хорошая, стаб нереальный, пользуюсь сам huawei honor x9a, по сравнению с ним все идентично, но камера, ассисент, технологии, индикации вау, советую, если не было изогнутого) дарил маме, у нее был этой же компании, изогнутый\nЧехол кстати, у других бы компаний такой бы видеть, порадовали)
Источник: Яндекс Маркет
16.06.2025
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
Качество хорошее, свои функции выполняет
Источник: Яндекс Маркет
14.06.2025
Максим С.

Достоинства:


Комментарий:
работает шустро,камера отличная и фронтальная и задняя,обновления расшифровываются,Элла отличный помощник.выбор был из нескольких телефонов этого ценового сегмента,в выборе не ошиблись.рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
14.06.2025
Козлов С.

Достоинства:


Комментарий:
С каждым разом всё лучше и лучше.Респект Техно вижу ,что учитывают пожелания пользователей так держать.Спасибо
Источник: Яндекс Маркет
12.06.2025
Улугбек Д.

Достоинства:


Комментарий:
отличный смартфон. пришёл вовремя. смартфон супер. рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
10.06.2025
Роман К.

Достоинства:


Комментарий:
Юзаю пока, позже напишу...
Источник: Яндекс Маркет
09.06.2025
Татьяна Г.

Достоинства:


Комментарий:
спасибо всё пришло целое, проверили работает, отпишемся как покажет в использовании
Источник: Яндекс Маркет
07.06.2025
Денис Т.

Достоинства:


Комментарий:
за свою цену телефон топ
Источник: Яндекс Маркет
06.06.2025
Виктор П.

Достоинства:


Комментарий:
лучше,чем camon 20p, но не совсем топ за свои деньги.радует,что для и кнопочку сделали
Источник: Яндекс Маркет
05.06.2025
Анатолий

Достоинства:


Комментарий:
Великолепный аппарат, мощная зарядка-45вт, за полчаса до 70% заряжает, фото бесподобные по качеству. Можно жестами, не касаясь экрана, отвечать на звонок или отклонять (прикольно)! Фоторедактор неплохой, на основе ИИ с мордой вашего лица делает картинки с разной одеждой и причесонами). Много всяких опций и приблуд, пока не всё освоил. Одна капля дёгтя–музыкальный проигрыватель, один масенький эквалайзер и более ничего! По сравнению с Редми более низкой категории проигрывает , нет ни добавления басов, ни иммерсионного звука, для меломанов – имейте ввиду, нужно ставить сторонный проигрыватель.\nХотя стерео звук явно выражен, при горизонтальной ориентации, звук хороший, есть ещё звуковые сценарии для разных случаев, кино или музыка и т.п., но не впечатлило.\nИИ иногда вместо ответа по существу несёт какую-то чушь))
Источник: Яндекс Маркет
04.06.2025
Ирина Н.

Достоинства:


Комментарий:
шустрый,лёгкий,зарядку держит долго
Источник: Яндекс Маркет
03.06.2025
Глеб Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон огонек) Все работает, летат)
Источник: Яндекс Маркет
03.06.2025
Роман С.

Достоинства:


Комментарий:
пока что все нравится
Источник: Яндекс Маркет
02.06.2025
Елена

Достоинства:


Комментарий:
За эту цену - великолепный! Очень быстрый. Ещё не во всём разобралась( много функций). Отличные камеры, звук.
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Максим Бессонов

Достоинства:


Комментарий:
отличный смартфон, шустрый.
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Анна Л.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон классный, удобный для женской ручки, небольшой. Солидно выглядит. Настройки интересные, отличаются от моего старого телефона.
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Майя О.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хороший телефон, все понравилось, спасибо продавцу рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Юрий Х.

Достоинства:


Комментарий:
очень понравился,шустрый,легкий,симпотный
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Евгения С.

Достоинства:


Комментарий:
телефон просто супер,заряд держит очень хорошо с учётом того что телефоном активно пользуюсь 24/7
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Ruslan T.

Достоинства:


Комментарий:
все супер, телефон огонь снимки делает качественные постараюсь втечение нескольких дней сделать фотографии и выложить в комментарии , если там можно будет... стериодинамики огонь звук прям 10 из 10, очень много полезных фишек в системе, при включении встретил ИИ помощник , но это было максимально долго (настройка), так же хочу отметить, что на экран будет наклеена пленка, а не стекло, чехол фирменный в комплекте пластиковый, но скорее всего буду менять на силиконовый, доверия к пластиковым чехлам нету, подбородок не большой у телефона, экран амолед, постараюсь что-то дописать ниже в комментариях , также задавайте вопросы постараюсь ответить
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Шахноза

Достоинства:


Комментарий:
телефон просто супер рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Иван В.

Достоинства:


Комментарий:
классный смартфон. удобный, фотографии получаются прекрасные
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Заказал 25 апреля, получил 28 апреля. Записывает разговоры. Можно повысить оперативную память на 3,5 или 8ГБ. Уже 2 раза было обновления системы. Работает в велосумки. За время использования проблем не было.
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Кент К.

Достоинства:


Комментарий:
телефон понравился \nвремя покажет
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Артем Ф.

Достоинства:


Комментарий:
В целом, впечатление приятное, интерфейс плавный, фото неплохие с учетом стоимости. Изогнутые рамки экрана спорно. Но мне с телефона от самсунг переходить больно, все же оболочка там куда проработанней, на мой взгляд.\nА так, наверное, топ за свои деньги.


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