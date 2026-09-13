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Смартфон Tecno Camon 40 Premier 5G 12/256Gb Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Tecno Camon 40 Premier 5G 12/256Gb Black

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Смартфон Tecno Camon 40 Premier 5G 12/256Gb Black - фото 1
Смартфон Tecno Camon 40 Premier 5G 12/256Gb Black - фото 2
Смартфон Tecno Camon 40 Premier 5G 12/256Gb Black - фото 3
Смартфон Tecno Camon 40 Premier 5G 12/256Gb Black - фото 4
Смартфон Tecno Camon 40 Premier 5G 12/256Gb Black - фото 5
Смартфон Tecno Camon 40 Premier 5G 12/256Gb Black - фото 6
Смартфон Tecno Camon 40 Premier 5G 12/256Gb Black - фото 7
Смартфон Tecno Camon 40 Premier 5G 12/256Gb Black - фото 8
Смартфон Tecno Camon 40 Premier 5G 12/256Gb Black - фото 9
Смартфон Tecno Camon 40 Premier 5G 12/256Gb Black - фото 10
Смартфон Tecno Camon 40 Premier 5G 12/256Gb Black - фото 11
Смартфон Tecno Camon 40 Premier 5G 12/256Gb Black - фото 12
Смартфон Tecno Camon 40 Premier 5G 12/256Gb Black - фото 13
Смартфон Tecno Camon 40 Premier 5G 12/256Gb Black - фото 14
Смартфон Tecno Camon 40 Premier 5G 12/256Gb Black - фото 15
Смартфон Tecno Camon 40 Premier 5G 12/256Gb Black - фото 16
Смартфон Tecno Camon 40 Premier 5G 12/256Gb Black - фото 17
Смартфон Tecno Camon 40 Premier 5G 12/256Gb Black - фото 18
Смартфон Tecno Camon 40 Premier 5G 12/256Gb Black - фото 19
Смартфон Tecno Camon 40 Premier 5G 12/256Gb Black - фото 20
Смартфон Tecno Camon 40 Premier 5G 12/256Gb Black - фото 21
Смартфон Tecno Camon 40 Premier 5G 12/256Gb Black - фото 22
Смартфон Tecno Camon 40 Premier 5G 12/256Gb Black - фото 23
Смартфон Tecno Camon 40 Premier 5G 12/256Gb Black - фото 24
Смартфон Tecno Camon 40 Premier 5G 12/256Gb Black - фото 25
Смартфон Tecno Camon 40 Premier 5G 12/256Gb Black - фото 26
Смартфон Tecno Camon 40 Premier 5G 12/256Gb Black - фото 27
Смартфон Tecno Camon 40 Premier 5G 12/256Gb Black - фото 28
Смартфон Tecno Camon 40 Premier 5G 12/256Gb Black - фото 29
Смартфон Tecno Camon 40 Premier 5G 12/256Gb Black - фото 30
Смартфон Tecno Camon 40 Premier 5G 12/256Gb Black - фото 31
Смартфон Tecno Camon 40 Premier 5G 12/256Gb Black - фото 32
Смартфон Tecno Camon 40 Premier 5G 12/256Gb Black - фото 33
Смартфон Tecno Camon 40 Premier 5G 12/256Gb Black - фото 34
Смартфон Tecno Camon 40 Premier 5G 12/256Gb Black - фото 35
Смартфон Tecno Camon 40 Premier 5G 12/256Gb Black - фото 36
Смартфон Tecno Camon 40 Premier 5G 12/256Gb Black - фото 37
Смартфон Tecno Camon 40 Premier 5G 12/256Gb Black - фото 38
Смартфон Tecno Camon 40 Premier 5G 12/256Gb Black - фото 39
Смартфон Tecno Camon 40 Premier 5G 12/256Gb Black - фото 40
Смартфон Tecno Camon 40 Premier 5G 12/256Gb Black - фото 41
Смартфон Tecno Camon 40 Premier 5G 12/256Gb Black - фото 42
Смартфон Tecno Camon 40 Premier 5G 12/256Gb Black - фото 43
Смартфон Tecno Camon 40 Premier 5G 12/256Gb Black - фото 44
Смартфон Tecno Camon 40 Premier 5G 12/256Gb Black - фото 45
Смартфон Tecno Camon 40 Premier 5G 12/256Gb Black - фото 46
Смартфон Tecno Camon 40 Premier 5G 12/256Gb Black - фото 47
Смартфон Tecno Camon 40 Premier 5G 12/256Gb Black - фото 48
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Tecno Camon 40 Premier
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.67
Разрешение экрана
2800x1260
Процессор
MediaTek Dimensity 8350 Ultimate
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Tecno Camon 40 Premier 5G 12/256Gb Black - фото 1
  • Смартфон Tecno Camon 40 Premier 5G 12/256Gb Black - фото 2
  • Смартфон Tecno Camon 40 Premier 5G 12/256Gb Black - фото 3
  • Смартфон Tecno Camon 40 Premier 5G 12/256Gb Black - фото 4
  • Смартфон Tecno Camon 40 Premier 5G 12/256Gb Black - фото 5
  • Смартфон Tecno Camon 40 Premier 5G 12/256Gb Black - фото 6
  • Смартфон Tecno Camon 40 Premier 5G 12/256Gb Black - фото 7
  • Смартфон Tecno Camon 40 Premier 5G 12/256Gb Black - фото 8
  • Смартфон Tecno Camon 40 Premier 5G 12/256Gb Black - фото 9
  • Смартфон Tecno Camon 40 Premier 5G 12/256Gb Black - фото 10
  • Смартфон Tecno Camon 40 Premier 5G 12/256Gb Black - фото 11
  • Смартфон Tecno Camon 40 Premier 5G 12/256Gb Black - фото 12
  • Смартфон Tecno Camon 40 Premier 5G 12/256Gb Black - фото 13
  • Смартфон Tecno Camon 40 Premier 5G 12/256Gb Black - фото 14
  • Смартфон Tecno Camon 40 Premier 5G 12/256Gb Black - фото 15
  • Смартфон Tecno Camon 40 Premier 5G 12/256Gb Black - фото 16
  • Смартфон Tecno Camon 40 Premier 5G 12/256Gb Black - фото 17
  • Смартфон Tecno Camon 40 Premier 5G 12/256Gb Black - фото 18
  • Смартфон Tecno Camon 40 Premier 5G 12/256Gb Black - фото 19
  • Смартфон Tecno Camon 40 Premier 5G 12/256Gb Black - фото 20
  • Смартфон Tecno Camon 40 Premier 5G 12/256Gb Black - фото 21
  • Смартфон Tecno Camon 40 Premier 5G 12/256Gb Black - фото 22
  • Смартфон Tecno Camon 40 Premier 5G 12/256Gb Black - фото 23
  • Смартфон Tecno Camon 40 Premier 5G 12/256Gb Black - фото 24
  • Смартфон Tecno Camon 40 Premier 5G 12/256Gb Black - фото 25
  • Смартфон Tecno Camon 40 Premier 5G 12/256Gb Black - фото 26
  • Смартфон Tecno Camon 40 Premier 5G 12/256Gb Black - фото 27
  • Смартфон Tecno Camon 40 Premier 5G 12/256Gb Black - фото 28
  • Смартфон Tecno Camon 40 Premier 5G 12/256Gb Black - фото 29
  • Смартфон Tecno Camon 40 Premier 5G 12/256Gb Black - фото 30
  • Смартфон Tecno Camon 40 Premier 5G 12/256Gb Black - фото 31
  • Смартфон Tecno Camon 40 Premier 5G 12/256Gb Black - фото 32
  • Смартфон Tecno Camon 40 Premier 5G 12/256Gb Black - фото 33
  • Смартфон Tecno Camon 40 Premier 5G 12/256Gb Black - фото 34
  • Смартфон Tecno Camon 40 Premier 5G 12/256Gb Black - фото 35
  • Смартфон Tecno Camon 40 Premier 5G 12/256Gb Black - фото 36
  • Смартфон Tecno Camon 40 Premier 5G 12/256Gb Black - фото 37
  • Смартфон Tecno Camon 40 Premier 5G 12/256Gb Black - фото 38
  • Смартфон Tecno Camon 40 Premier 5G 12/256Gb Black - фото 39
  • Смартфон Tecno Camon 40 Premier 5G 12/256Gb Black - фото 40
  • Смартфон Tecno Camon 40 Premier 5G 12/256Gb Black - фото 41
  • Смартфон Tecno Camon 40 Premier 5G 12/256Gb Black - фото 42
  • Смартфон Tecno Camon 40 Premier 5G 12/256Gb Black - фото 43
  • Смартфон Tecno Camon 40 Premier 5G 12/256Gb Black - фото 44
  • Смартфон Tecno Camon 40 Premier 5G 12/256Gb Black - фото 45
  • Смартфон Tecno Camon 40 Premier 5G 12/256Gb Black - фото 46
  • Смартфон Tecno Camon 40 Premier 5G 12/256Gb Black - фото 47
  • Смартфон Tecno Camon 40 Premier 5G 12/256Gb Black - фото 48
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
35 960 руб.  55 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705589
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Характеристики

Бренд
TECNO
Тип товара
Смартфон
Линейка
Tecno Camon 40 Premier
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.67
Разрешение экрана
2800x1260
Частота обновления, Гц
144
Процессор
MediaTek Dimensity 8350 Ultimate
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
50+50+50
Количество основных (тыловых) камер
3
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
307
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Tecno Camon 40 Premier 5G 12/256Gb Black

Флагманский камерофон серии Camon 40 с умным помощником Ella на базе TECNO AI. Безграничные возможности для съёмки контента в стильном дизайне. Умный ассистент Ella умеет общаться и распознавать голосовые команды на русском языке, выполняет разные запросы — от удаления лишних объектов на фото до вызова такси. Смартфон Tecno CAMON 40 Premier 5G также умеет с помощью TECNO AI генерировать и редактировать тексты, осуществлять поиск информации как на устройстве, так и в интернете, а также предлагает множество других полезных возможностей. 119.4 оснащён полнофокусной системой из 4 камер разрешением 50 Мп каждая. Основная камера с сенсором Sony LYT-701 с оптической стабилизацией OIS, перископический телеобъектив с зумом 3X и цифровым зумом до 100X, ультраширокоугольная камера с углом обзора 119.4°, а также селфи-камера с автофокусом по глазам. Это позволяет делать яркие и детализированные снимки в разных условиях освещения и создавать фото и видео в разнообразных жанрах. Благодаря режиму FlashSnap, который реализуется путём объединения RAW-кадров, снимаемых со скоростью до 1/12 000 секунды, и обработкой с помощью ИИ, обеспечивается высокая чёткость и детализация фото, сделанных в движении. Яркий AMOLED-экран диагональю 6.67” защищён закалённым стеклом Corning Gorilla Glass 7i. Сверхчёткое разрешение 1.5K и частота обновления 144 Гц обеспечивают плавный скроллинг и безупречное качество изображения.

Отзывы о товаре Смартфон Tecno Camon 40 Premier 5G 12/256Gb Black




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
TECNO
Тип товара
Смартфон
Линейка
Tecno Camon 40 Premier
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.67
Разрешение экрана
2800x1260
Частота обновления, Гц
144
Процессор
MediaTek Dimensity 8350 Ultimate
Количество ядер
8
Развернуть
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
50+50+50
Количество основных (тыловых) камер
3
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
307
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Флагманский камерофон серии Camon 40 с умным помощником Ella на базе TECNO AI. Безграничные возможности для съёмки контента в стильном дизайне. Умный ассистент Ella умеет общаться и распознавать голосовые команды на русском языке, выполняет разные запросы — от удаления лишних объектов на фото до вызова такси. Смартфон Tecno CAMON 40 Premier 5G также умеет с помощью TECNO AI генерировать и редактировать тексты, осуществлять поиск информации как на устройстве, так и в интернете, а также предлагает множество других полезных возможностей. 119.4 оснащён полнофокусной системой из 4 камер разрешением 50 Мп каждая. Основная камера с сенсором Sony LYT-701 с оптической стабилизацией OIS, перископический телеобъектив с зумом 3X и цифровым зумом до 100X, ультраширокоугольная камера с углом обзора 119.4°, а также селфи-камера с автофокусом по глазам. Это позволяет делать яркие и детализированные снимки в разных условиях освещения и создавать фото и видео в разнообразных жанрах. Благодаря режиму FlashSnap, который реализуется путём объединения RAW-кадров, снимаемых со скоростью до 1/12 000 секунды, и обработкой с помощью ИИ, обеспечивается высокая чёткость и детализация фото, сделанных в движении. Яркий AMOLED-экран диагональю 6.67” защищён закалённым стеклом Corning Gorilla Glass 7i. Сверхчёткое разрешение 1.5K и частота обновления 144 Гц обеспечивают плавный скроллинг и безупречное качество изображения.
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