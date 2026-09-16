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Fabiana Palladino - Fabiana Palladino (0191404702314) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Fabiana Palladino - Fabiana Palladino (0191404702314) виниловая пластинка

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Fabiana Palladino - Fabiana Palladino (0191404702314) виниловая пластинка - фото 1
Fabiana Palladino - Fabiana Palladino (0191404702314) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Fabiana Palladino - Fabiana Palladino (0191404702314) виниловая пластинка - фото 1
  • Fabiana Palladino - Fabiana Palladino (0191404702314) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705532
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Fabiana Palladino - Fabiana Palladino (0191404702314) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
XL Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Fabiana Palladino - Fabiana Palladino (0191404702314) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Closer, Can You Look In The Mirrorx, I Cant Dream Anymore, Give Me A Sign, I Care Stay With Me Through The Night, Shoulda, Deeper, In The Fire, Forever

Отзывы о товаре Fabiana Palladino - Fabiana Palladino (0191404702314) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
XL Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Closer, Can You Look In The Mirrorx, I Cant Dream Anymore, Give Me A Sign, I Care Stay With Me Through The Night, Shoulda, Deeper, In The Fire, Forever
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Fabiana Palladino - Fabiana Palladino (0191404702314) виниловая пластинка - купить по цене 3560 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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