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Alex Lifeson - Victor (coloured) (0603497823666) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Alex Lifeson - Victor (coloured) (0603497823666) виниловая пластинка

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Alex Lifeson - Victor (coloured) (0603497823666) виниловая пластинка - фото 1
Alex Lifeson - Victor (coloured) (0603497823666) виниловая пластинка - фото 2
Alex Lifeson - Victor (coloured) (0603497823666) виниловая пластинка - фото 3
Alex Lifeson - Victor (coloured) (0603497823666) виниловая пластинка - фото 4
Alex Lifeson - Victor (coloured) (0603497823666) виниловая пластинка - фото 5
Alex Lifeson - Victor (coloured) (0603497823666) виниловая пластинка - фото 6
Alex Lifeson - Victor (coloured) (0603497823666) виниловая пластинка - фото 7
Alex Lifeson - Victor (coloured) (0603497823666) виниловая пластинка - фото 8
Alex Lifeson - Victor (coloured) (0603497823666) виниловая пластинка - фото 9
Alex Lifeson - Victor (coloured) (0603497823666) виниловая пластинка - фото 10
Alex Lifeson - Victor (coloured) (0603497823666) виниловая пластинка - фото 11
Alex Lifeson - Victor (coloured) (0603497823666) виниловая пластинка - фото 12
Alex Lifeson - Victor (coloured) (0603497823666) виниловая пластинка - фото 13
Alex Lifeson - Victor (coloured) (0603497823666) виниловая пластинка - фото 14
Alex Lifeson - Victor (coloured) (0603497823666) виниловая пластинка - фото 15
Alex Lifeson - Victor (coloured) (0603497823666) виниловая пластинка - фото 16
Alex Lifeson - Victor (coloured) (0603497823666) виниловая пластинка - фото 17
Alex Lifeson - Victor (coloured) (0603497823666) виниловая пластинка - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Alex Lifeson
Альбом (сингл)
Victor
Жанр
Alternative Rock
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Alex Lifeson - Victor (coloured) (0603497823666) виниловая пластинка - фото 1
  • Alex Lifeson - Victor (coloured) (0603497823666) виниловая пластинка - фото 2
  • Alex Lifeson - Victor (coloured) (0603497823666) виниловая пластинка - фото 3
  • Alex Lifeson - Victor (coloured) (0603497823666) виниловая пластинка - фото 4
  • Alex Lifeson - Victor (coloured) (0603497823666) виниловая пластинка - фото 5
  • Alex Lifeson - Victor (coloured) (0603497823666) виниловая пластинка - фото 6
  • Alex Lifeson - Victor (coloured) (0603497823666) виниловая пластинка - фото 7
  • Alex Lifeson - Victor (coloured) (0603497823666) виниловая пластинка - фото 8
  • Alex Lifeson - Victor (coloured) (0603497823666) виниловая пластинка - фото 9
  • Alex Lifeson - Victor (coloured) (0603497823666) виниловая пластинка - фото 10
  • Alex Lifeson - Victor (coloured) (0603497823666) виниловая пластинка - фото 11
  • Alex Lifeson - Victor (coloured) (0603497823666) виниловая пластинка - фото 12
  • Alex Lifeson - Victor (coloured) (0603497823666) виниловая пластинка - фото 13
  • Alex Lifeson - Victor (coloured) (0603497823666) виниловая пластинка - фото 14
  • Alex Lifeson - Victor (coloured) (0603497823666) виниловая пластинка - фото 15
  • Alex Lifeson - Victor (coloured) (0603497823666) виниловая пластинка - фото 16
  • Alex Lifeson - Victor (coloured) (0603497823666) виниловая пластинка - фото 17
  • Alex Lifeson - Victor (coloured) (0603497823666) виниловая пластинка - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб. 
Начислим 192 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705476
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Alex Lifeson - Victor (coloured) (0603497823666) виниловая пластинка
5 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rhino Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhino Entertainment
Barcode
[0603497823666]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Alex Lifeson
Альбом (сингл)
Victor
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Don't Care, Promise, Start Today, Mr X Instrumental, At the End, Sending Out a Warning, Shut Up Shuttin' Up, Strip and Go Naked (Instrumental), The Big Dance, Victor, I Am the Spirit, Cherry Lopez Lullaby (Instrumental), Serbs (Instrumental), Kroove (Instrumental), Banjo Bob (Instrumental)
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Alex Lifeson - Victor (coloured) (0603497823666) виниловая пластинка

Первоначально выпущенный в январе 1996 года, "Victor" представляет собой сольный альбом гитариста Rush Алекса Лайфсона, записанный в Lerxst Sound (домашней студии Лайфсона) с октября 1994 года по июль 1995 года. Издание на двойном прозрачном виниле в расширенной версии с дополнительными треками.

Отзывы о товаре Alex Lifeson - Victor (coloured) (0603497823666) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Rhino Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhino Entertainment
Barcode
[0603497823666]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Alex Lifeson
Альбом (сингл)
Victor
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Don't Care, Promise, Start Today, Mr X Instrumental, At the End, Sending Out a Warning, Shut Up Shuttin' Up, Strip and Go Naked (Instrumental), The Big Dance, Victor, I Am the Spirit, Cherry Lopez Lullaby (Instrumental), Serbs (Instrumental), Kroove (Instrumental), Banjo Bob (Instrumental)
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Первоначально выпущенный в январе 1996 года, "Victor" представляет собой сольный альбом гитариста Rush Алекса Лайфсона, записанный в Lerxst Sound (домашней студии Лайфсона) с октября 1994 года по июль 1995 года. Издание на двойном прозрачном виниле в расширенной версии с дополнительными треками.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Alex Lifeson - Victor (coloured) (0603497823666) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5450 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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