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Intronaut - Prehistoricisms (9010974000730) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Intronaut - Prehistoricisms (9010974000730) виниловая пластинка

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Intronaut - Prehistoricisms (9010974000730) виниловая пластинка - фото 1
Intronaut - Prehistoricisms (9010974000730) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Intronaut
Альбом (сингл)
Prehistoricisms
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Intronaut - Prehistoricisms (9010974000730) виниловая пластинка - фото 1
  • Intronaut - Prehistoricisms (9010974000730) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 090 руб. 
Начислим 180 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705455
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Intronaut - Prehistoricisms (9010974000730) виниловая пластинка
5 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Reissued Sounds
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Reissued Sounds
Barcode
[9010974000730]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Intronaut
Альбом (сингл)
Prehistoricisms
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Primordial Soup, The Literal Black Cloud, Cavernous Den of Shame, Prehistoricisms, Any Port Sundial, Australopithecus, The Reptilian Brain: I. Sleep, II. Eat, III. Shit, IV. Fight, V. F
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х1
Вес, г.
300

Описание товара Intronaut - Prehistoricisms (9010974000730) виниловая пластинка

Prehistoricisms — второй студийный альбом американской прогрессив-метал-группы Intronaut, выпущенный в 2008 году.. Издание на виниле.. Prehistoricisms группы Intronaut — знаковый альбом в стиле прогрессивного металла, объединяющий сложные ритмы с глубокими, атмосферными текстурами. Первоначально выпущенный в 2008 году, этот альбом демонстрирует уникальный подход группы к объединению элементов джаза, сладжа и прогрессивного металла, устанавливая новый стандарт в смешении жанров. Intronaut, сформированный опытными музыкантами Сашей Данэйблом, Джо Лестером, Дэйвом Тимником и Дэнни Уокером, выделяется своим техническим мастерством и инновационными звуковыми ландшафтами, увлекая слушателей в путешествие по древним темам и исследованиям человеческого существования. Prehistoricisms почитается за свои сложные композиции, которые плавно переключаются между агрессией и интроспекцией, подчеркивая смелое музыкальное видение группы и мастерство динамики. Это эксклюзивное виниловое переиздание тщательно создано, чтобы сохранить изначальную глубину и ясность альбома, что делает его окончательной версией для взыскательных слушателей. Идеально подходящий как для давних поклонников, так и для новых слушателей, Prehistoricisms остается свидетельством наследия Intronaut в современном металле и является существенным дополнением к любой коллекции винила.

Отзывы о товаре Intronaut - Prehistoricisms (9010974000730) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Reissued Sounds
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Reissued Sounds
Barcode
[9010974000730]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Intronaut
Альбом (сингл)
Prehistoricisms
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Primordial Soup, The Literal Black Cloud, Cavernous Den of Shame, Prehistoricisms, Any Port Sundial, Australopithecus, The Reptilian Brain: I. Sleep, II. Eat, III. Shit, IV. Fight, V. F
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Prehistoricisms — второй студийный альбом американской прогрессив-метал-группы Intronaut, выпущенный в 2008 году.. Издание на виниле.. Prehistoricisms группы Intronaut — знаковый альбом в стиле прогрессивного металла, объединяющий сложные ритмы с глубокими, атмосферными текстурами. Первоначально выпущенный в 2008 году, этот альбом демонстрирует уникальный подход группы к объединению элементов джаза, сладжа и прогрессивного металла, устанавливая новый стандарт в смешении жанров. Intronaut, сформированный опытными музыкантами Сашей Данэйблом, Джо Лестером, Дэйвом Тимником и Дэнни Уокером, выделяется своим техническим мастерством и инновационными звуковыми ландшафтами, увлекая слушателей в путешествие по древним темам и исследованиям человеческого существования. Prehistoricisms почитается за свои сложные композиции, которые плавно переключаются между агрессией и интроспекцией, подчеркивая смелое музыкальное видение группы и мастерство динамики. Это эксклюзивное виниловое переиздание тщательно создано, чтобы сохранить изначальную глубину и ясность альбома, что делает его окончательной версией для взыскательных слушателей. Идеально подходящий как для давних поклонников, так и для новых слушателей, Prehistoricisms остается свидетельством наследия Intronaut в современном металле и является существенным дополнением к любой коллекции винила.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Intronaut - Prehistoricisms (9010974000730) виниловая пластинка - по цене 5090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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