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Darkthrone - Plaguewielder (0801056838711) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Darkthrone - Plaguewielder (0801056838711) виниловая пластинка

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Darkthrone - Plaguewielder (0801056838711) виниловая пластинка - фото 1
Darkthrone - Plaguewielder (0801056838711) виниловая пластинка - фото 2
Darkthrone - Plaguewielder (0801056838711) виниловая пластинка - фото 3
Darkthrone - Plaguewielder (0801056838711) виниловая пластинка - фото 4
Darkthrone - Plaguewielder (0801056838711) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Darkthrone
Альбом (сингл)
Plaguewielder
Жанр
Зарубежный Death Metal
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Darkthrone - Plaguewielder (0801056838711) виниловая пластинка - фото 1
  • Darkthrone - Plaguewielder (0801056838711) виниловая пластинка - фото 2
  • Darkthrone - Plaguewielder (0801056838711) виниловая пластинка - фото 3
  • Darkthrone - Plaguewielder (0801056838711) виниловая пластинка - фото 4
  • Darkthrone - Plaguewielder (0801056838711) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705443
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Darkthrone - Plaguewielder (0801056838711) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Peaceville Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Peaceville
Barcode
[0801056838711]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Darkthrone
Альбом (сингл)
Plaguewielder
Жанр
Зарубежный Death Metal
Трек-лист
Weakling Avenger, Raining Murder, Sin Origin, Command, I, Voidhanger Wreak
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Darkthrone - Plaguewielder (0801056838711) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Weakling Avenger, Raining Murder, Sin Origin, Command, I, Voidhanger Wreak

Отзывы о товаре Darkthrone - Plaguewielder (0801056838711) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Peaceville Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Peaceville
Barcode
[0801056838711]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Darkthrone
Альбом (сингл)
Plaguewielder
Жанр
Зарубежный Death Metal
Трек-лист
Weakling Avenger, Raining Murder, Sin Origin, Command, I, Voidhanger Wreak
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Weakling Avenger, Raining Murder, Sin Origin, Command, I, Voidhanger Wreak
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Darkthrone - Plaguewielder (0801056838711) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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