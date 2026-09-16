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Animal Collective - Isn't It Now? (coloured) (0887828052837) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Animal Collective - Isn't It Now? (coloured) (0887828052837) виниловая пластинка

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Animal Collective - Isn&#039;t It Now? (coloured) (0887828052837) виниловая пластинка - фото 1
Animal Collective - Isn&#039;t It Now? (coloured) (0887828052837) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Animal Collective
Альбом (сингл)
Isnt It Nowx
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Animal Collective - Isn&#039;t It Now? (coloured) (0887828052837) виниловая пластинка - фото 1
  • Animal Collective - Isn&#039;t It Now? (coloured) (0887828052837) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705309
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Animal Collective - Isn't It Now? (coloured) (0887828052837) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Domino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Domino
Barcode
[0887828052837]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Animal Collective
Альбом (сингл)
Isnt It Nowx
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Soul Capturer, Genies Open, Broke Zodiac, Magicians From Baltimore, Defeat Gem & I, Stride Rite, All The Clubs Are Broken, Kings Walk
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Animal Collective - Isn't It Now? (coloured) (0887828052837) виниловая пластинка

Animal Collective выпускают свой новый студийный альбом Isnt It Nowx. Квартет, состоящий из Эйви Таре, Панды Беара, Дикина и Геолога, записал альбом с продюсером Расселом Элевадо (DAngelo, The Roots, Kamasi Washington), удостоенным премии Грэмми, который также выступил сопродюсером и микшером. Структура Animal Collective уже давно стала игровой площадкой, открытым пространством для опробования и воплощения новых идей и влияний. И почему бы и нетx Это может означать, что Панда Беар может больше внимания уделять игре на барабанах, или поощрять Дикина углубляться в игру на фортепиано. Или дать возможность расцвести растущему интересу Эйви Таре и Геолога к музыке эпохи Возрождения - игре на флейте, харди-гурди, позолоченной полифонии. Эти импульсы лежат в основе Isnt It Nowx, второго альбома Animal Collective за столько лет и яркой вехи в их радостном турне.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Animal Collective - Isn't It Now? (coloured) (0887828052837) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Domino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Domino
Barcode
[0887828052837]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Animal Collective
Альбом (сингл)
Isnt It Nowx
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Soul Capturer, Genies Open, Broke Zodiac, Magicians From Baltimore, Defeat Gem & I, Stride Rite, All The Clubs Are Broken, Kings Walk
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Animal Collective выпускают свой новый студийный альбом Isnt It Nowx. Квартет, состоящий из Эйви Таре, Панды Беара, Дикина и Геолога, записал альбом с продюсером Расселом Элевадо (DAngelo, The Roots, Kamasi Washington), удостоенным премии Грэмми, который также выступил сопродюсером и микшером. Структура Animal Collective уже давно стала игровой площадкой, открытым пространством для опробования и воплощения новых идей и влияний. И почему бы и нетx Это может означать, что Панда Беар может больше внимания уделять игре на барабанах, или поощрять Дикина углубляться в игру на фортепиано. Или дать возможность расцвести растущему интересу Эйви Таре и Геолога к музыке эпохи Возрождения - игре на флейте, харди-гурди, позолоченной полифонии. Эти импульсы лежат в основе Isnt It Nowx, второго альбома Animal Collective за столько лет и яркой вехи в их радостном турне.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Animal Collective - Isn't It Now? (coloured) (0887828052837) виниловая пластинка - стоимость товара 4860 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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