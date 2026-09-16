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Robert Wyatt - His Greatest Misses (0887830007313) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Robert Wyatt - His Greatest Misses (0887830007313) виниловая пластинка

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Robert Wyatt - His Greatest Misses (0887830007313) виниловая пластинка - фото 1
Robert Wyatt - His Greatest Misses (0887830007313) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Robert Wyatt
Альбом (сингл)
His Greatest Misses
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Robert Wyatt - His Greatest Misses (0887830007313) виниловая пластинка - фото 1
  • Robert Wyatt - His Greatest Misses (0887830007313) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705305
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Robert Wyatt - His Greatest Misses (0887830007313) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Domino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Domino
Barcode
[0887830007313]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Robert Wyatt
Альбом (сингл)
His Greatest Misses
Жанр
Jazz
Трек-лист
P.L.A., Worship, Heaps Of Sheeps, Free Will And Testament, I'm A Believer, Sea Song, Little Red Robin Hood Hit The Road, Solar Flares, Free, Arauco, The Age Of Self, Alien, Shipbuilding, Memories Of You, Muddy Mouse (b), Mister E, Foreign Accents
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Robert Wyatt - His Greatest Misses (0887830007313) виниловая пластинка

Виниловая пластинка Robert Wyatt / His Greatest Misses (2LP) представляет собой неповторимую коллекцию лучших произведений одного из самых выдающихся музыкантов своего времени. Каждый трек на этом альбоме отражает творческий путь Уайата и его уникальный подход к музыке, сочетая меланхолию с яркими мелодиями. Это издание станет настоящим сокровищем для поклонников как его творчества, так и для любителей качественной музыки. Не упустите шанс купить виниловую пластинку и насладиться магией звука Роберта Уайата прямо у себя дома.

Отзывы о товаре Robert Wyatt - His Greatest Misses (0887830007313) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Domino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Domino
Barcode
[0887830007313]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Robert Wyatt
Альбом (сингл)
His Greatest Misses
Жанр
Jazz
Трек-лист
P.L.A., Worship, Heaps Of Sheeps, Free Will And Testament, I'm A Believer, Sea Song, Little Red Robin Hood Hit The Road, Solar Flares, Free, Arauco, The Age Of Self, Alien, Shipbuilding, Memories Of You, Muddy Mouse (b), Mister E, Foreign Accents
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Виниловая пластинка Robert Wyatt / His Greatest Misses (2LP) представляет собой неповторимую коллекцию лучших произведений одного из самых выдающихся музыкантов своего времени. Каждый трек на этом альбоме отражает творческий путь Уайата и его уникальный подход к музыке, сочетая меланхолию с яркими мелодиями. Это издание станет настоящим сокровищем для поклонников как его творчества, так и для любителей качественной музыки. Не упустите шанс купить виниловую пластинку и насладиться магией звука Роберта Уайата прямо у себя дома.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Robert Wyatt - His Greatest Misses (0887830007313) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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